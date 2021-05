2021. április. 29. 14:00 Gécs Dániel Tech

A Sony sokszor hangoztatta, mekkora előrelépés a PlayStation 5 az előző konzolgenerációhoz képest. Most már gyakorlati példa is van: a néhány órán belül debütáló Returnal az első olyan játékok egyike, amely a rendszer minden részét kihasználja. A finn Housemarque újdonságával mi már napok óta játszunk, és végre írhatunk is róla.