[{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","shortLead":"Minden területen romlott a helyzet – derült ki Szél Bernadett rendőrségi adatigénylése után. ","id":"20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aee52c8-4992-4865-8975-56f05f754a84","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_szel_bernadett_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2021. május. 13. 14:01","title":"88 százalékkal több volt a kapcsolati erőszak tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el a külügy.","shortLead":"A hvg.hu megszerezte a baráti országoknak juttatott lélegeztetőgépek listáját. Összesen 380 gépet ajándékozott el...","id":"20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5820ed-95ef-4534-92e6-479480d1dd5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_lelegeztetogep_kkm_ajandekozas","timestamp":"2021. május. 13. 06:51","title":"Itt vannak a hivatalos adatok: Csehországnak 3,6 milliárd forint értékű lélegeztetőgépet ajándékoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","shortLead":"Egy holland pár fog lakni a nyomtatott betonból készült épületben. ","id":"20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=803622d2-bff3-4e47-9e3d-0d7e6134a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b15399d-c5ed-469e-a31e-bfb240b97b93","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Bekoltoztek_a_lakok_Europa_elso_3D_nyomtatassal_keszult_hazaba","timestamp":"2021. május. 12. 14:38","title":"Beköltöztek a lakók Európa első 3D-nyomtatással készült házába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","shortLead":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","id":"20210511_giro_valter_attila_feher_triko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0ccc4-eeba-44b9-8720-ad5816370f29","keywords":null,"link":"/sport/20210511_giro_valter_attila_feher_triko","timestamp":"2021. május. 11. 18:42","title":"Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961e68a1-4547-4ea5-89c3-8b4e1849fd36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újabb cégmozgások révén könnyebben maradhatnak háttérben a tulajdonosok és irányítók.","shortLead":"Az újabb cégmozgások révén könnyebben maradhatnak háttérben a tulajdonosok és irányítók.","id":"20210512_andy_vajna_timea_cinergi_llc_cegugyek_offhsore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=961e68a1-4547-4ea5-89c3-8b4e1849fd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d47c2e-96aa-4137-8c2d-c990410d9589","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_andy_vajna_timea_cinergi_llc_cegugyek_offhsore","timestamp":"2021. május. 12. 11:35","title":"Lassan árnyékba húzódnak Andy Vajna cégeinek örökösei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f256851-29ad-44b7-8c0d-8689e7612283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hol szabad a napozás? És hol kell óvatoskodni?","shortLead":"Hol szabad a napozás? És hol kell óvatoskodni?","id":"20210512_Meg_jol_johet_itt_a_nagy_nudista_vilagterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f256851-29ad-44b7-8c0d-8689e7612283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4267597a-d28e-4d97-aa77-f7d5ccc2e7d7","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Meg_jol_johet_itt_a_nagy_nudista_vilagterkep","timestamp":"2021. május. 12. 08:59","title":"Még jól jöhet: itt a nagy nudista világtérkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","shortLead":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","id":"20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3770e15-c116-467c-ad63-fae5a0b5f327","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","timestamp":"2021. május. 13. 15:19","title":"Sértődött autós leckéztette hosszasan a Magyar Közút munkagépét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]