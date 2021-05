Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7fb2932-99cd-40c0-bea5-7e8f860e13a0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt gondolnánk, a világ legegyszerűbb dolga szeretni. Ösztönösen megy mindenkinek, akár adja, akár kapja. Az igazság azonban az, hogy ez az az érzelem – vagy éppen a hiánya – amivel egész életünkben küzdünk. ","shortLead":"Azt gondolnánk, a világ legegyszerűbb dolga szeretni. Ösztönösen megy mindenkinek, akár adja, akár kapja. Az igazság...","id":"20210514_Eleg_bator_szeretni_es_szeretve_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb2932-99cd-40c0-bea5-7e8f860e13a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05153c8-fe27-40f0-b14c-78fb7a6138ad","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210514_Eleg_bator_szeretni_es_szeretve_lenni","timestamp":"2021. május. 14. 11:30","title":"Elég bátor szeretni és szeretve lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém akkumulátorok.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém...","id":"20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7aaecb-42bd-4fd4-9816-c152cff9eda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","timestamp":"2021. május. 14. 08:33","title":"Áttörést értek el a tudósok, jöhetnek az új akkumulátorok, amik sokkal tovább bírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal könnyebben használható csúcsmobillal rukkolt elő. A ZenFone 8 legerősebb változatában a Snapdragon 888-as processzor mellett 16 GB RAM-ot találhatunk, az akkumulátorral pedig akár másfél-két napig is kihúzhatjuk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal...","id":"20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9377a1-b400-42cd-92a4-b2dbd709c509","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","timestamp":"2021. május. 12. 19:30","title":"Mini atomreaktor: megérkezett az Asus új csúcsmobilja, a ZenFone 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV-nál kötött ki Hadházy Ákos feljelentése, akik költségvetési csalást ugyan nem találtak, de hűtlen kezelést igen.","shortLead":"A NAV-nál kötött ki Hadházy Ákos feljelentése, akik költségvetési csalást ugyan nem találtak, de hűtlen kezelést igen.","id":"20210513_hutlen_kezeles_gyanuja_maszkgyarto_gep_hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d6b135-a7d9-4c34-9cf9-e099d9b3bf67","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_hutlen_kezeles_gyanuja_maszkgyarto_gep_hadhazy","timestamp":"2021. május. 13. 09:08","title":"Hűtlen kezelés gyanúja merült fel a 210 millióért megvásárolt kínai maszkgyártó gép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","shortLead":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","id":"20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fb0bca-e034-4595-b34a-415fb577b53b","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. május. 13. 05:48","title":"Több száz embert Nyugat-Európába juttató embercsempész bandán ütött rajta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","shortLead":"Szirénázó felvezetéssel jutott be a kórházba csütörtökön az énekesnő.","id":"20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9142c8fb-739a-4123-9d4c-a275da80c9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8834c62e-c4cd-49b9-b08b-1f4b3e190f36","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Der_Heni_vajudasanak_a_dramajarol_beszeltek_a_rendorok","timestamp":"2021. május. 14. 08:15","title":"Dér Heni vajúdásának a drámájáról beszéltek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]