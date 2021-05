Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták azt a három férfit, akiket a volt MTK-s futballista, Katzenbach Imre megölésével kapcsolatban fogtak el a hét elején. A Fővárosi Főügyészség beszámolt arról is, hogy mivel gyanúsítják őket, hogyan követték el a gyilkosságot, és mik voltak a bűntett előzményei.","shortLead":"Letartóztatták azt a három férfit, akiket a volt MTK-s futballista, Katzenbach Imre megölésével kapcsolatban fogtak el...","id":"20210513_katzenbachgyilkossag_bunugyek_gyanusitas_orizetbe_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638d9ec6-18b8-4007-b65f-9863409862f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_katzenbachgyilkossag_bunugyek_gyanusitas_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 13. 18:43","title":"Háromszor verték fejbe – itt vannak a Katzenbach-gyilkosság részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","shortLead":"Még szerencse, hogy most volt a közlekedési kultúra napja. ","id":"20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fa0d69-0643-4be4-b1e1-44cea3ba0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3770e15-c116-467c-ad63-fae5a0b5f327","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_51es_ut_Kozutkezelo_autos","timestamp":"2021. május. 13. 15:19","title":"Sértődött autós leckéztette hosszasan a Magyar Közút munkagépét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja a gyógyszeripar teljes bevételének. ","shortLead":"Hasít a Pfizer és a Moderna, a BioNTech pedig felkerült a térképre. A vakcinaágazat azonban csak töredékét adja...","id":"202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117b2237-27df-4b2e-b7e3-5520a7aee004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5431505-b7e5-4669-a936-a1a2111c9406","keywords":null,"link":"/360/202119__vakcinagyartok__kiugro_bevetelek__brandepites__covidprofit","timestamp":"2021. május. 14. 15:00","title":"Rengeteget lehetett keresni a vakcinákon, de volt, aki lemondott a haszonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai ellentámadásba lendülni. Ezért lett ő az ördög ügyésze. Most a műsorban egy szóvivő helyzetébe került, ahol a többi stand-upos kérdezi közéleti ügyekről. Levezeti, miért jó, ha drága az euró, miért jobb ember, aki kínai vakcinát kapott, és hogy lesz-e dinoszauruszos csúszda a Fertő tónál.","shortLead":"A Duma Aktuálban Litkai Gergely káprázatosan tudja védeni a védhetetlent is, sőt pillanatokon belül képes retorikai...","id":"20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db3f4df1-a111-45f2-a1e0-e5930eaa91e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9a41e2-69a7-4d83-b46a-824255b1677d","keywords":null,"link":"/360/20210514_Duma_Aktual_Az_ordog_ugyesze","timestamp":"2021. május. 14. 19:00","title":"Kínai egyetem, 360-as euró, keleti vakcinák? Az ördög ügyészének mindenre van válasza ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","shortLead":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","id":"20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74470136-49b0-4cc3-9248-616b1d07ff86","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","timestamp":"2021. május. 13. 21:11","title":"A bíróság szerint nem volt érvényes a Dunaferr május 6-ai közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","id":"20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecba3e9-8061-4e82-8413-e4ffe101f766","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Büntetőfékezett egy busz előtt egy férfi Kispesten, a rendőrség elvette a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fb2932-99cd-40c0-bea5-7e8f860e13a0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt gondolnánk, a világ legegyszerűbb dolga szeretni. Ösztönösen megy mindenkinek, akár adja, akár kapja. Az igazság azonban az, hogy ez az az érzelem – vagy éppen a hiánya – amivel egész életünkben küzdünk. ","shortLead":"Azt gondolnánk, a világ legegyszerűbb dolga szeretni. Ösztönösen megy mindenkinek, akár adja, akár kapja. Az igazság...","id":"20210514_Eleg_bator_szeretni_es_szeretve_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fb2932-99cd-40c0-bea5-7e8f860e13a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05153c8-fe27-40f0-b14c-78fb7a6138ad","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210514_Eleg_bator_szeretni_es_szeretve_lenni","timestamp":"2021. május. 14. 11:30","title":"Elég bátor szeretni és szeretve lenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sinopharm és a Sinovac is inaktív vírust tartalmaz, ami hatékonyabb a vírusvariánsok ellen a kínai járványügyi központ szakembere szerint.","shortLead":"A Sinopharm és a Sinovac is inaktív vírust tartalmaz, ami hatékonyabb a vírusvariánsok ellen a kínai járványügyi...","id":"20210514_Kinai_vakcina_virusmutaciok_hatekony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d476cb-efb8-4d66-bbcf-4283ca72395a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_Kinai_vakcina_virusmutaciok_hatekony","timestamp":"2021. május. 14. 16:17","title":"Egy kínai szakértő szerint a kínai vakcinák a vírusmutációk ellen is hatékonyak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]