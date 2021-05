Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont tervez, a zenei termékeknél fog közreműködni.

Immár az Apple csapatát erősíti a HTC volt dizájnere, Scott Croyle, és a 9to5Mac értesülései szerint igen fontos feladatot bíztak rá: ő fog új életet lehelni a gyártóhoz tartozó audioeszközökbe, a Beats zenei termékekbe.

Az Apple jelenleg is forgalmazza a Beats márkájú fül- és fejhallgatókat, de ezekből hosszú ideje nem mutattak be új fejlesztéseket. Ennek hatására szárnyra is kelt egy pletyka, amely szerint az amerikai cég már nem szeretne a termékekkel foglalkozni, és a jövőben csakis a saját márkás eszközeit (vagyis az AirPodsokat) tökéletesíti.

A 9to5Mac mostani írása ellentmond ennek, és sokkal inkább úgy tűnik, hogy az Apple nagyon is szeretné életben tartani a másik márkát. Ehhez azonban szükség van valakire, aki nem csak felügyeli, de szakmai tapasztalataival segíti is a munkát. Ezt a feladatot láthatja el Croyle, aki a hírek szerint valamikor tavaly év végén került az Apple kötelékébe.

A 9to5Mac megjegyzi, hogy a dizájner fontos szerepet töltött be a HTC One M7 és M8 típusú mobilok tervezésében, emellett a Nextbit Robin nevű okostelefonján is dolgozott. Utóbbi céget később felvásárolták, a vevő a videojátékos perifériákról ismert Razer volt.

