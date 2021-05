Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott, ahol az állítólag a keresztény értékrendet védő Vlagyimir Putyint istenítő muszlim hadúr, Ramzan Kadirov elnök terrorizál mindenkit.","shortLead":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott...","id":"202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb8cfe9-43c6-433c-b7fa-a87e026d728d","keywords":null,"link":"/360/202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","timestamp":"2021. május. 16. 16:00","title":"Kalifátust épített fel Csecsenföldön Putyin hű helytartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21. között megrendezendő fesztiválon.","shortLead":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21...","id":"20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff71a28-99a7-431c-9623-06d953bdfb37","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","timestamp":"2021. május. 17. 09:26","title":"Összeállt a VeszprémFest idei programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","shortLead":"Az áfabevételi kötelezettséget ilyenkor is teljesíteni kell.","id":"20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd587426-ac1a-464a-b0ff-26c93564b038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Kockazatose_szunetelo_egyeni_vallalkozotol_befogadni_szamlat","timestamp":"2021. május. 16. 18:37","title":"Nem kockázatos szünetelő egyéni vállalkozótól befogadni számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a napokban kiéleződött izraeli-palesztin konfliktus miatt.

","shortLead":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai...","id":"20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fa9029-927b-40d7-9f64-50cbb2c48255","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","timestamp":"2021. május. 16. 12:34","title":"Rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós külügyminiszterek az izraeli-palesztin konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjöttek a várva várt számok.","shortLead":"Megjöttek a várva várt számok.","id":"20210515_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_egymilliard_forint_a_tet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759a74fc-5683-43ad-9ab4-79bc898a5c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_egymilliard_forint_a_tet","timestamp":"2021. május. 15. 19:48","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, egymilliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegség szezonalitása megmaradhat.","shortLead":"A betegség szezonalitása megmaradhat.","id":"20210516_Akar_mar_jovore_lehet_magyar_vakcina_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f763e75-6560-4c5b-b1bf-58646ba0ae14","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Akar_mar_jovore_lehet_magyar_vakcina_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 21:17","title":"Akár már jövőre lehet magyar vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e026c5b5-dbf3-4a71-9b6b-53f4186dfd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_norvegia_astrazeneca_csernobil_maghasadas_who_sinopharm_qualcomm_chip_hiba","timestamp":"2021. május. 16. 12:00","title":"Ez történt: Csernobilban növekedett a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]