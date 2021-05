Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutóbbi adatok szerint a járvány következtében több mint 800 gyermek veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét Magyarországon.","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint a járvány következtében több mint 800 gyermek veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét...","id":"20210517_fidesz_kdnp_alapitvany_arvak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15451e5b-c333-4b34-a86b-c94ca8d997c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_fidesz_kdnp_alapitvany_arvak_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:51","title":"A fővárosi Fidesz–KDNP 1,2 millió forintot ad a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérése szerint 2016-ban 745 ezer ember halt meg túlmunka miatt.","id":"20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f8530a-c8fb-4b1a-a761-84854a28cf6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_egeszsegugyi_vilagszervezet_who_munkaido_tulora_tulmunka","timestamp":"2021. május. 17. 15:03","title":"Heti 55 óra munka felett jelentősen megnő a stroke esélye a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók egy kamu Elon Musk-profillal azt ígérték, hogy ha valaki küld nekik bitcoint, megduplázva kapja vissza.","shortLead":"A csalók egy kamu Elon Musk-profillal azt ígérték, hogy ha valaki küld nekik bitcoint, megduplázva kapja vissza.","id":"20210518_elon_musk_kriptopenz_kriptovaluta_atveres_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4d8314-77ff-4055-a31d-81dd3b1a04f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_elon_musk_kriptopenz_kriptovaluta_atveres_csalas","timestamp":"2021. május. 18. 15:03","title":"A világ legegyszerűbb átverésével kaszáltak milliárdokat a csalók a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt – írja a német lap.

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","shortLead":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","id":"20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a0fab2-ab79-4579-9303-c666f01e8a8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","timestamp":"2021. május. 18. 16:08","title":"Rejtélyesen dülöngélni kezdett Kína egyik legmagasabb felhőkarcolója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légi csapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli–palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","shortLead":"Így tud segíteni a pszichológus a párkapcsolati és családi viharokban. ","id":"20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897dd76c-fd93-4738-95c6-7d44321d3fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b11ff-b967-493b-8954-fb7bd5910030","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210518_Baj_van_a_kapcsolatunkkal","timestamp":"2021. május. 18. 13:30","title":"Van egy kis gond a kapcsolatunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé a hivatalos premier dátumát.","shortLead":"A kocsit már két éve bemutatták, de az vélhetően csak egy makett volt. A francia márka most maga tette közzé...","id":"20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd7e3db8-b4c6-4e23-a865-da12b237ff39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908f9f31-6c1c-4398-9ad7-f3ff8e220a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_autoja_a_Fekete_Bugatti","timestamp":"2021. május. 18. 10:37","title":"Elkészült a világ legdrágább autója, a „Fekete” Bugatti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]