Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e86d55dc-e27c-489d-b601-94dd21d2eba6","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A közhely szerint régen minden jobb volt, de azért ez nem feltétlenül állja meg a helyét, különösen akkor, ha különféle kütyükről vagy digitális technológiákról van szó. ","shortLead":"A közhely szerint régen minden jobb volt, de azért ez nem feltétlenül állja meg a helyét, különösen akkor, ha különféle...","id":"magyartelekomnyrt_20210513_6_dolog_ami_az_elmult_evtizedben_gyokeresen_megvaltoztatta_az_eletunket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e86d55dc-e27c-489d-b601-94dd21d2eba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5346e99b-0f6c-4b1c-a684-70b395c824ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210513_6_dolog_ami_az_elmult_evtizedben_gyokeresen_megvaltoztatta_az_eletunket","timestamp":"2021. május. 18. 11:30","title":"6 dolog, ami az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltoztatta az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","shortLead":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","id":"20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db9b5b-7842-4c76-9fa3-70d7969caef2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","timestamp":"2021. május. 18. 16:59","title":"Akár 100 tonna olaj is elfolyhatott a Lukoil oroszországi olajmezőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály jogellenességének megállapítására.","shortLead":"Dolgoznak azon, hogy eljárást indítsanak a civil szervezeteket állami ellenőrzés alá helyező új jogszabály...","id":"20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb5bf8e-d387-4919-8d74-25ddc85a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_civilellenes_torveny_tasz_alkotmanyellenes","timestamp":"2021. május. 18. 18:27","title":"Alkotmányellenesnek tartja a TASZ az új civilellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","shortLead":"A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) újabb nyelvvizsga-amnesztiát javasol.","id":"20210519_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d1026b-d365-484d-ad70-20db95963b46","keywords":null,"link":"/elet/20210519_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2021. május. 19. 06:18","title":"Akár 25 ezer diploma is bennragadhat az egyetemeken, ha nem jön újabb könnyítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak számának ismerete tükrözheti az ökoszisztéma állapotát.","shortLead":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak...","id":"20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55855e5-8ad0-47ef-8c9c-f20d7c5985ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","timestamp":"2021. május. 18. 16:37","title":"50 milliárdnál több madár élhet a világon, de a fajok több mint tizedéből 5 ezer példány sincsen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243a455e-92e4-4f20-8db5-63441cd1d1d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Élesben bizonyíthatott az AirTag és az Apple Find My hálózata az Egyesült Királyságban egy felhasználó különös tesztje során.","shortLead":"Élesben bizonyíthatott az AirTag és az Apple Find My hálózata az Egyesült Királyságban egy felhasználó különös tesztje...","id":"20210518_apple_airtag_kovetese_az_egyesult_kiralysagon_keresztul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=243a455e-92e4-4f20-8db5-63441cd1d1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb98f88-743c-45b1-b35e-d85f7d1c8108","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_apple_airtag_kovetese_az_egyesult_kiralysagon_keresztul","timestamp":"2021. május. 18. 10:03","title":"Valaki kipróbálta, hogyan követhető egy országon keresztül egy Apple AirTag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hátralevő 11 szakaszon szeretne még jó eredményeket elérni, rendkívül motivált, és még jobban szeretné meglepni az embereket a második és harmadik héten.","shortLead":"A hátralevő 11 szakaszon szeretne még jó eredményeket elérni, rendkívül motivált, és még jobban szeretné meglepni...","id":"20210518_valter_attila_giro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353f7fa-6020-4eae-9823-db7339ebe48e","keywords":null,"link":"/sport/20210518_valter_attila_giro","timestamp":"2021. május. 18. 20:59","title":"Valter: Most már a mezőnyben is tudják, ki vagyok, megjegyezték a nevem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c2e195-bfd6-4d84-a07e-bd123a493820","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1948. december 1-jén találtak rá a Somertoni Emberre, de a mai napig nem tudni, ki lehetett ő pontosan. Ez most megváltozhat.","shortLead":"1948. december 1-jén találtak rá a Somertoni Emberre, de a mai napig nem tudni, ki lehetett ő pontosan. Ez most...","id":"20210519_ausztral_ferfi_dns_rejtely_megoldasa_somertomi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41c2e195-bfd6-4d84-a07e-bd123a493820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b354610-0d7f-4bf1-aee7-1c7353ebff09","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_ausztral_ferfi_dns_rejtely_megoldasa_somertomi_ferfi","timestamp":"2021. május. 19. 20:03","title":"Kihantoltak egy ismeretlen férfit Ausztráliában, hogy megoldjanak egy 73 éves rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]