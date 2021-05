Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1daa6fa9-4598-44d6-acbb-7500eae216ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az online kitölthető kérdőívben a Fővárosi Önkormányzat arra kíváncsi, hogyan közlekednek most a környékbeliek, és miként tudna ezen változtatni az Észak-Budát és Észak-Pestet összekötő új Duna-híd.","shortLead":"Az online kitölthető kérdőívben a Fővárosi Önkormányzat arra kíváncsi, hogyan közlekednek most a környékbeliek, és...","id":"20210518_Lakossagi_egyeztetes_indul_az_Aquincumi_hid_megepiteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1daa6fa9-4598-44d6-acbb-7500eae216ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6efe45-5e58-45de-be29-1234dbd23202","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_Lakossagi_egyeztetes_indul_az_Aquincumi_hid_megepiteserol","timestamp":"2021. május. 18. 13:40","title":"Itt a lehetőség, ha elmondaná a véleményét a készülő Aquincumi hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"20 ezer tisztán elektromos hajtású autó lehet év végére a magyar utakon. ","shortLead":"20 ezer tisztán elektromos hajtású autó lehet év végére a magyar utakon. ","id":"20210519_elektromos_hasznalt_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42899096-92e4-4ce8-b341-658c066a9721","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_elektromos_hasznalt_auto","timestamp":"2021. május. 19. 07:14","title":"A mostani támogatással legolcsóbban négymillió forint körül jön ki egy elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","shortLead":"Eddig tíz országgal állapodott meg Magyarország az oltottak szabad utazásáról.","id":"20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1ee6d2-57a4-48e1-b399-94f1e50b61a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_szijjarto_gruzia_mongolia_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 20. 10:07","title":"Szijjártó: Grúziába és Mongóliába is szabadon utazhatunk az oltási igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkciót fejleszt, amelynek köszönhetően megoldódhat az asztali számítógépeken használt Chrome egyik nagy problémája, ami a böngésző sebességét korlátozta.","shortLead":"A Google egy új funkciót fejleszt, amelynek köszönhetően megoldódhat az asztali számítógépeken használt Chrome egyik...","id":"20210519_desktop_chrome_bfcache_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b5d3a6-39ea-422b-9803-6068acd4dfb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_desktop_chrome_bfcache_funkcio","timestamp":"2021. május. 19. 08:03","title":"Új funkció jön a Chrome-ba: a gépén is olyan gyors lesz a böngésző, mint a mobilján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1333e9-88b9-4b1d-9cb2-ed687cbb036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábián István szerint érdemi lakásfelújítási támogatásokra van szükség, és az utak állapotát is javítani kell.","shortLead":"Fábián István szerint érdemi lakásfelújítási támogatásokra van szükség, és az utak állapotát is javítani kell.","id":"20210519_fabian_istvan_parbeszed_mszp_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1333e9-88b9-4b1d-9cb2-ed687cbb036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b028a5-a9b8-4825-b728-6f11259507fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_fabian_istvan_parbeszed_mszp_debrecen","timestamp":"2021. május. 19. 12:35","title":"A Debreceni Egyetem volt rektorát indítja Kósa Lajos körzetében a Párbeszéd és az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","shortLead":"A különkiadás az HBO Maxon debütál május végén.","id":"20210518_jobaratok_2021_hbo_go","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b231307c-9cca-4fd0-a49d-ef75df5241bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd9052f-a1e3-4301-8ebc-c42b57e85b14","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_jobaratok_2021_hbo_go","timestamp":"2021. május. 18. 13:34","title":"Az HBO GO előfizetői egyelőre nem láthatják az új Jóbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az előválasztáson, ahogy a Forma–1-en is, nem érdemes összeveszni. Azt kell majd legyőzni a valódi választáson, aki buldózerrel jön, és nem a legjobb akar lenni, csak keresztbe állni a kanyarban, és lezúzni mindenkit. Vélemény.","shortLead":"Az előválasztáson, ahogy a Forma–1-en is, nem érdemes összeveszni. Azt kell majd legyőzni a valódi választáson, aki...","id":"20210519_Tota_W_Baratsagos_merkozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e0e79-b37f-48bf-bac3-e02286a562a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9fcb28-a767-4084-b708-ac5b19f58eaf","keywords":null,"link":"/360/20210519_Tota_W_Baratsagos_merkozes","timestamp":"2021. május. 19. 13:00","title":"Tóta W.: Barátságos mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","shortLead":"A svéd Chalmers Műszaki Egyetem kutatói szerint a jövő építőanyagainak lesz egy plusz haszna is.","id":"20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8798f1-dcf0-44b8-869f-28cd27a68f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128ca4f8-64f7-4f48-8fa6-f68fd27bcca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_cement_akkumulator_energia_tarolasa","timestamp":"2021. május. 19. 19:03","title":"Cementalapú akkumulátort fejlesztettek svéd kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]