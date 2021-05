Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég szerint más gyártási technológiával készül.","shortLead":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég...","id":"20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f128d6a9-4815-433d-b074-d123c32cdefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","timestamp":"2021. május. 20. 11:46","title":"Erős processzort villantott a Qualcomm, a középkategóriás mobilokba kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 18 éves Dominic Stephan Strickertől két szettben szenvedett vereséget a magyar teniszező.","shortLead":"A 18 éves Dominic Stephan Strickertől két szettben szenvedett vereséget a magyar teniszező.","id":"20210519_fucsovics_genf_tenisz_vereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b610a-a0bc-4b90-b862-5554825ec84f","keywords":null,"link":"/sport/20210519_fucsovics_genf_tenisz_vereseg","timestamp":"2021. május. 19. 20:12","title":"Fucsovics kikapott a rangsor 419-edikjétől Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai haditengerészet rögzített. Azt ugyanakkor cáfolta, hogy az USA rendelkezne egy központi raktárral, ahol idegeneket őriznek.","shortLead":"Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama is megerősítette: valódiak azok az UFO-videók, melyeket az amerikai...","id":"20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2761db5d-57e8-45c0-bebc-65faad68a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada2fc4-32df-4a86-9aaf-8791d132463a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_barack_obama_urleny_ufo_videok","timestamp":"2021. május. 20. 09:03","title":"Obama szerint valósak az UFO-videók, és egyelőre senki nem találja a magyarázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tízezrekbe kerülhet, ha egy autó vásárlása után megcsúszunk a határidőkkel.","shortLead":"Tízezrekbe kerülhet, ha egy autó vásárlása után megcsúszunk a határidőkkel.","id":"20210520_Erdemes_figyelni_most_az_autoatirasnal_a_lelassult_rendszer_miatt_komoly_birsagba_lehet_futni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb93c85-106b-4cd1-93ab-711a28578da6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Erdemes_figyelni_most_az_autoatirasnal_a_lelassult_rendszer_miatt_komoly_birsagba_lehet_futni","timestamp":"2021. május. 20. 10:25","title":"Érdemes figyelni most az autóátírásnál, a lelassult rendszer miatt komoly bírságba lehet futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnökét készenléti rendőrök vették körbe az éjjel. Igazoltatták, és elmentek, de a jelentést elküldik a szabálysértési hatóságnak.","shortLead":"A Jobbik elnökét készenléti rendőrök vették körbe az éjjel. Igazoltatták, és elmentek, de a jelentést elküldik...","id":"20210519_jakab_peter_rendor_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01126049-69d5-434b-8875-35ad960c0411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20c93d1-573d-4235-a6f7-0f0891b2cac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_jakab_peter_rendor_video","timestamp":"2021. május. 19. 07:52","title":"„Fizessenek meg a tolvajok!” feliratot vetített a Parlament falára Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt az igénylésekre.","shortLead":"Nagyjából 200 ezer dolgozó után kértek mostanáig a cégek ágazati bértámogatást, és még majdnem két hét maradt...","id":"20210518_bertamogatas_valsag_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d987ca9-42ee-4f3f-a31f-fd3e4ac42de5","keywords":null,"link":"/kkv/20210518_bertamogatas_valsag_majus","timestamp":"2021. május. 18. 13:04","title":"Május utolsó napjáig kérhetik a cégek a bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Oknyomozó szervezetek szerint a Cargill, a Cofco és a Bunge olyan termelőtől vásárolt szójababot, aki a kiirtott őserdők helyén termelt.","shortLead":"Oknyomozó szervezetek szerint a Cargill, a Cofco és a Bunge olyan termelőtől vásárolt szójababot, aki a kiirtott...","id":"20210519_Elelmiszeripar_vallalat_szojabab_Amazonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a44460c-3544-48e6-b782-e50c672cc9ee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_Elelmiszeripar_vallalat_szojabab_Amazonas","timestamp":"2021. május. 19. 17:09","title":"Három élelmiszeripari óriáscéget hoztak kapcsolatba az Amazonas irtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]