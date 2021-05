Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95175639-a609-4830-a7bb-70bbb696f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy többkomponensű oltóanyagot terveznek, most az állatkísérletek jönnek.","shortLead":"Egy többkomponensű oltóanyagot terveznek, most az állatkísérletek jönnek.","id":"20210519_jakab_ferenc_allatkiserlet_osztrakmagyar_vakcina_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95175639-a609-4830-a7bb-70bbb696f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a20032d-5c3b-400d-95c4-7d4b6b70ab08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_jakab_ferenc_allatkiserlet_osztrakmagyar_vakcina_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 19. 18:54","title":"Jakab Ferenc: Lezárult a laboratóriumi fázisa az osztrák–magyar vakcinafejlesztésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg 52 adónem van Magyarországon, idén még kevesebb lehet.","shortLead":"Jelenleg 52 adónem van Magyarországon, idén még kevesebb lehet.","id":"20210520_Ado_Afa_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a278ce53-41dc-496c-83d9-1b0e87313847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Ado_Afa_tavaly","timestamp":"2021. május. 20. 12:07","title":"Kevesebb lett az adók száma, miközben áfából egyre több a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

","shortLead":"A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

","id":"20210521_peni_istvan_doppingugy_felmentes_sidi_peter_szabotazs_issf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38008d-526e-4ed9-99f9-151632ea991a","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_doppingugy_felmentes_sidi_peter_szabotazs_issf","timestamp":"2021. május. 21. 13:50","title":"Felmentették Péni Istvánt a doppingvádak alól, Sidi Péter szinte semmilyen fontos kérdésre nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel léphetnek be az egységekbe.","shortLead":"A vendégek oltási igazolvánnyal, a korábbi koronavírusos betegségüket bizonyító orvosi papírral vagy negatív teszttel...","id":"20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c00e2a51-1772-4785-be30-56bfea78009d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c92d97d-5840-4754-aaf6-9637c448ed72","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_Szerdan_kinyitottak_az_ettermek_es_a_hotelek_Ausztriaban","timestamp":"2021. május. 19. 21:09","title":"Szerdán kinyitottak az éttermek és a hotelek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","shortLead":"A színész egy CIA-ügynököt fog alakítani.","id":"20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a23d8c-fe93-4735-a0de-f8f82a31ae08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dae0abe-ce0e-40f8-b8e7-77bf236999af","keywords":null,"link":"/elet/20210520_arnold_schwarzenegger_netflix_kemsorozat","timestamp":"2021. május. 20. 14:44","title":"Arnold Schwarzenegger egy netflixes kémsorozatban lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","shortLead":"Védettségi igazolvánnyal lehet csak beteget látogatni.","id":"20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedb6532-2eca-475f-bd7d-e394b299d4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e29d613-7145-43ea-95c8-4bb18f93f63e","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_muller_cecilia_latogatasi_tilalom_korhaz","timestamp":"2021. május. 20. 13:52","title":"Müller: Hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249f6660-b1ae-41b3-b21a-c39c4d80cfcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az óriási jégtömb nagyobb, mint Mallorca szigete.","shortLead":"Az óriási jégtömb nagyobb, mint Mallorca szigete.","id":"20210519_jeghegy_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249f6660-b1ae-41b3-b21a-c39c4d80cfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3f359-22ea-4e82-b39c-6b309e09e93b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_jeghegy_antarktisz","timestamp":"2021. május. 19. 19:01","title":"A világ legnagyobb jéghegye szakadt le az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]