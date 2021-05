Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 70 tigrist és oroszlánt foglaltak le a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkertben. ","shortLead":"Csaknem 70 tigrist és oroszlánt foglaltak le a Tigrisvilág-sorozatban elhíresült állatkertben. ","id":"20210521_A_Tiger_King_nezoi_jol_szorakoztak_mikozben_az_allatok_szenvedtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7805ee25-da3a-4005-8362-185519c0c479","keywords":null,"link":"/elet/20210521_A_Tiger_King_nezoi_jol_szorakoztak_mikozben_az_allatok_szenvedtek","timestamp":"2021. május. 21. 11:55","title":"A Tiger King nézői jól szórakoztak, miközben az állatok szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvégébe belezavar egy újabb frontrendszer.","shortLead":"A hosszú hétvégébe belezavar egy újabb frontrendszer.","id":"20210521_idojaras_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565d66a7-745b-43f8-815f-0662ea62490d","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_idojaras_hidegfront","timestamp":"2021. május. 21. 05:17","title":"Végre kisüt a nap pénteken, de már közeledik az újabb hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","shortLead":"Egy nap maradt már csak az adóbevallások leadásáig.","id":"20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d905ce-d1c8-4466-85dd-ffff69a7e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb15776-d3cf-464c-aa00-7f4333726f2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_adohivatal_oldal_szja_bevallas_hiba","timestamp":"2021. május. 19. 21:14","title":"Lehalt az adóhivatal oldala, ahol az szja-bevallásokat lehet leadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ad3f8-9dc5-4b0e-89be-4315dbf5defe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először beszélt a diagnózisáról az 51 éves színész.","shortLead":"Először beszélt a diagnózisáról az 51 éves színész.","id":"20210520_HIVpozitiv_14_eve_most_megtorte_a_csendet_Billy_Porter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464ad3f8-9dc5-4b0e-89be-4315dbf5defe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb5bc80-ed3e-4bab-8508-5ebc02422ebd","keywords":null,"link":"/elet/20210520_HIVpozitiv_14_eve_most_megtorte_a_csendet_Billy_Porter","timestamp":"2021. május. 20. 09:32","title":"HIV-pozitív 14 éve, most megtörte a csendet Billy Porter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak róla képet.","shortLead":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak...","id":"20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fea79e7-97e6-4cde-a63e-130d9ee2b486","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","timestamp":"2021. május. 21. 13:23","title":"12,4 milliárd évre néztek vissza a tudósok, lefotóztak egy formálódó galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban a lakosságnak csak a 30%-a akarja beoltatni magát – írja az Rt.com.","shortLead":"Ezt javasolja Dmitrij Medvegyev, aki orosz elnök is volt, jelenleg pedig Putyin pártjának vezére. Oroszországban...","id":"20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4412f8f3-791f-4acd-b746-9d7799fc392e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Kotelezo_lesz_a_vedooltas_Oroszorszagban","timestamp":"2021. május. 20. 17:25","title":"Kötelező lesz a védőoltás Oroszországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

\r

","shortLead":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

\r

","id":"20210521_Egyesek_azt_hiszik_hogy_elhetunk_a_termeszettol_elkulonulve_pedig_nem__dijaztak_Jane_Goodallt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec1a7e6-2610-4ae8-bd9c-481dbb1c3dd7","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Egyesek_azt_hiszik_hogy_elhetunk_a_termeszettol_elkulonulve_pedig_nem__dijaztak_Jane_Goodallt","timestamp":"2021. május. 21. 09:34","title":"„Egyesek azt hiszik, hogy élhetünk a természettől elkülönülve, pedig nem” – díjazták Jane Goodallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e8fa63-782f-4bb8-b404-ddf2a2cbe4e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő a budakeszi könyvtárban dolgozik heti négy órában.","shortLead":"A független képviselő a budakeszi könyvtárban dolgozik heti négy órában.","id":"20210520_Szel_Bernadett_kozmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e8fa63-782f-4bb8-b404-ddf2a2cbe4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c881796-2ff8-4596-8168-9fce7e0c960b","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Szel_Bernadett_kozmunka","timestamp":"2021. május. 20. 14:38","title":"Szél Bernadett elkezdte a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]