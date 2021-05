Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","shortLead":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","id":"20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b62cf8-88ae-4a3d-9ae2-f286dbaad846","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","timestamp":"2021. május. 08. 18:32","title":"Igazi különlegesség: bemutatják Az arany ember legkorábbi filmváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","shortLead":"Legalább 38 milliárd forintra becslik Bill és Melinda Gates házának értékét.","id":"20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c2fdae5-8436-4c94-a46f-89c77ca1d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e57e5fc-1545-47ef-a7c0-38fbb80efd1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210508_bill_melinda_gates_haz_birtok","timestamp":"2021. május. 08. 18:53","title":"24 fürdőszoba, 6 konyha, egy Leonardo-kézirat és egy folyó is van a házban, amelyen Bill és Melinda Gatesnek osztozkodnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","shortLead":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","id":"202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67f5fa-1f77-4eb6-baea-287e90e2dc71","keywords":null,"link":"/360/202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","timestamp":"2021. május. 09. 13:40","title":"Tudásközpontot gründolt a volt államtitkár és a főosztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni. Ez történt most két Huawei márkájú telefonnal is, melyek egyikén már nem Android futott.","shortLead":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni...","id":"20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12cda36-bb41-465c-aeae-1147625b7429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","timestamp":"2021. május. 09. 08:03","title":"Videón a különbség: így teljesít a Huawei új rendszere, ha egy androidos telefon mellé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebaae9-5eac-41bc-93c3-9b823f3f4671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Maldív-szigetek közelében értek \"földet\" a hordozó el nem égett részei.","shortLead":"A Maldív-szigetek közelében értek \"földet\" a hordozó el nem égett részei.","id":"20210509_kinai_raketa_maldiv_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcebaae9-5eac-41bc-93c3-9b823f3f4671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a54c0b-00ab-4588-9f1b-39179af7071f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_kinai_raketa_maldiv_szigetek","timestamp":"2021. május. 09. 08:36","title":"Az Indiai-óceánba csapódtak az elszabadult kínai rakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","shortLead":"Ezzel zárul szombaton a Vígszínház ingyenes szülinapi sorozata.\r

\r

","id":"20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c444aab2-1b68-4a5c-a10a-31aeb0f696cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Most_ingyen_megnezheti_A_Padlast_minden_idok_legsikeresebb_magyar_musicaljet","timestamp":"2021. május. 08. 18:17","title":"Most ingyen megnézheti A Padlást, minden idők legsikeresebb magyar musicaljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7b72c8-0f1e-4b3a-86d0-fcae52b3cad4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország leggazdagabb embere most az agrárbiztosítások területére fókuszál.","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere most az agrárbiztosítások területére fókuszál.","id":"202118_hunagrar_biztositasi_alkusz_meszaros_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae7b72c8-0f1e-4b3a-86d0-fcae52b3cad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6823e56-268c-4892-a24f-6286454489ad","keywords":null,"link":"/360/202118_hunagrar_biztositasi_alkusz_meszaros_arat","timestamp":"2021. május. 08. 11:10","title":"Mészáros arat: ez az, ami biztos biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7574ad45-90a4-4060-be1e-0bd6c16d08ff","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megapixeles felbontású fényszóró, extrém négykerék-kormányzás, varázsszőnyegszerű rugózás, lávaköves masszázs, szuperfinom lágyhibrid motor. És ez csak néhány az etalon kategóriás új S-osztály főbb vonásai közül.","shortLead":"Megapixeles felbontású fényszóró, extrém négykerék-kormányzás, varázsszőnyegszerű rugózás, lávaköves masszázs...","id":"20210508_mercedes_s500_4matic_lang_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7574ad45-90a4-4060-be1e-0bd6c16d08ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbbdd97-7007-459c-815a-95d9b12b2e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210508_mercedes_s500_4matic_lang_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. május. 08. 17:00","title":"Osztályfőnök: teszten a teljesen új Mercedes S500 4Matic Lang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]