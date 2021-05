Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem szolgálta a világbéke ügyét, méretei egyre iszonyatosabbak, lehetőséget ad a diktatúrák demonstrálására, és a járványügyi helyzetben egészségügyi kérdéseket is felvet. Vélemény.","shortLead":"Egy olyan monstruózus rendezvényhez ragaszkodnak a NOB urai, a világmédia urai és Japán vezetői, amely valójában sosem...","id":"202120_Revesz_olimpia__atok_rea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a239f7bb-121e-4214-8249-88b027f10927","keywords":null,"link":"/360/202120_Revesz_olimpia__atok_rea","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Révész Sándor: Olimpia – átok reá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mátrakeresztes belterületén vált járhatatlanná egy út.","shortLead":"Mátrakeresztes belterületén vált járhatatlanná egy út.","id":"20210520_foldcsuszamlas_matrakeresztesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6faf50-77e7-4975-9519-bf6e224e1c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_foldcsuszamlas_matrakeresztesen","timestamp":"2021. május. 20. 12:54","title":"Földcsuszamlás volt Mátrakeresztesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég szerint más gyártási technológiával készül.","shortLead":"A Qualcomm legújabb egysége, a Snapdragon 778G papíron nagyban hasonlít a márciusban bemutatott 780G-re, de a cég...","id":"20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f128d6a9-4815-433d-b074-d123c32cdefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_qualcomm_snapdragon_778g_processzor_teljesitmeny_specifikacio","timestamp":"2021. május. 20. 11:46","title":"Erős processzort villantott a Qualcomm, a középkategóriás mobilokba kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2177002c-7151-435b-adfd-84098ee8b461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit jelenleg még Golf R-nek hívunk, az a jövőben már ID.3 GTX néven támadhat.","shortLead":"Amit jelenleg még Golf R-nek hívunk, az a jövőben már ID.3 GTX néven támadhat.","id":"20210521_driftelni_is_lehet_a_vw_333_loeros_izgalmas_uj_villanyautojaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2177002c-7151-435b-adfd-84098ee8b461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cd0f2d-eb08-46bc-a022-62e1941061e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_driftelni_is_lehet_a_vw_333_loeros_izgalmas_uj_villanyautojaval","timestamp":"2021. május. 21. 07:59","title":"Driftelni is lehet a VW 333 lóerős izgalmas új villanyautójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány lépéssel újra közelebb kerülünk ahhoz, hogy az élet visszazökkenjen a régi kerékvágásba. Megszűnik a kijárási tilalom, lehet lagzit, zenés-táncos rendezvényt tartani, tüntetni. Összeszedtük, mi változik. ","shortLead":"Néhány lépéssel újra közelebb kerülünk ahhoz, hogy az élet visszazökkenjen a régi kerékvágásba. Megszűnik a kijárási...","id":"20210521_orban_viktor_koronavirus_jarvany_enyhites_nyitas_rendezvenyek_lakodalmak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45bcd9b-f247-47b0-b3e2-cc8085929413","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_orban_viktor_koronavirus_jarvany_enyhites_nyitas_rendezvenyek_lakodalmak","timestamp":"2021. május. 21. 12:50","title":"Hát akkor most majd így élünk – útmutató a harmadik hullám \"legyőzése\" utáni mindennapokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle javaslatról nem érdemes még tárgyalni sem.\r

\r

","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle...","id":"20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da3aeb-3f6c-4dcb-97c9-51de27a4fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2021. május. 22. 10:05","title":"A győri polgármester is kritizálta az önkormányzati lakásvagyon elherdálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak róla képet.","shortLead":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak...","id":"20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fea79e7-97e6-4cde-a63e-130d9ee2b486","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","timestamp":"2021. május. 21. 13:23","title":"12,4 milliárd évre néztek vissza a tudósok, lefotóztak egy formálódó galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]