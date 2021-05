Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","shortLead":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","id":"20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc26f8d5-ae27-42cb-94dc-0d70777359b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"1770 darab csendőr Alfa Romeo Giulia húzza ki a bajból az olasz sportlimuzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász között. Jön az EU-s Covid-igazolvány. Blöffölt a kormány Karácsony kabinetfőnöke szerint. Kapás Boglárka ismét Európa-bajnok.","shortLead":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael...","id":"20210521_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9c707d-65f2-473f-ad1a-c6548fbe785a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Radar360","timestamp":"2021. május. 21. 08:06","title":"Radar360: Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","id":"20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b077c2-520f-4a7d-96dc-c7276c5ce2f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","timestamp":"2021. május. 21. 09:21","title":"Magyarországon is kapható már a Kia akár 585 lóerős új villanyautója, az EV6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabc813-04c6-47cd-ae26-368a22217a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színészi tudására szükség volt, hogy meg se mozduljon közben.

","shortLead":"Minden színészi tudására szükség volt, hogy meg se mozduljon közben.

","id":"20210521_Angelina_Joliet_elleptek_a_mehek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aabc813-04c6-47cd-ae26-368a22217a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009032f-5915-48a8-a82a-d9fc9c18ea15","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Angelina_Joliet_elleptek_a_mehek","timestamp":"2021. május. 21. 09:20","title":"Angelina Jolie-t ellepték a méhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelenleg 52 adónem van Magyarországon, idén még kevesebb lehet.","shortLead":"Jelenleg 52 adónem van Magyarországon, idén még kevesebb lehet.","id":"20210520_Ado_Afa_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0f7b475-4b07-4cb3-9ce9-5bf474f80084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a278ce53-41dc-496c-83d9-1b0e87313847","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_Ado_Afa_tavaly","timestamp":"2021. május. 20. 12:07","title":"Kevesebb lett az adók száma, miközben áfából egyre több a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani a szabadalmat más gyógyszergyárakkal, pedig a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, az izraeli Teva is tett erre ajánlatot. ","shortLead":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani...","id":"20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f55a7-9603-4065-b695-96c3cd2c4695","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","timestamp":"2021. május. 20. 17:48","title":"A nagy gyógyszergyárak egyelőre nem adják át a koronavírus elleni vakcinák technológiáit másoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ezen a héten az EU-s intézmények több, az illegális migráció visszaszorítását célzó lépést tettek. Ezekben egy közös mindenképpen van: Magyarország egyiket sem támogatja.","shortLead":"Ezen a héten az EU-s intézmények több, az illegális migráció visszaszorítását célzó lépést tettek. Ezekben egy közös...","id":"20210522_Az_EU_visszaszoritana_az_illegalis_bevandorlast__de_Magyarorszag_megvetozza_ezt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1cc114-5734-42bc-ac1a-6123a0965e68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210522_Az_EU_visszaszoritana_az_illegalis_bevandorlast__de_Magyarorszag_megvetozza_ezt","timestamp":"2021. május. 22. 08:28","title":"Az EU visszaszorítaná az illegális bevándorlást - de Magyarország megvétózza ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]