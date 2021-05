Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A lazításnak vonatkoznia kell az oltásokra, a kezelésekre, a diagnosztizáláshoz és a védekezéshez szükséges eszközökre, valamint a gyártásukhoz szükséges anyagokra és összetevőkre is.","shortLead":"A lazításnak vonatkoznia kell az oltásokra, a kezelésekre, a diagnosztizáláshoz és a védekezéshez szükséges eszközökre...","id":"20210522_62_orszag_keri_szabadalmi_jogok_lazitasat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd9a86d-735c-43e3-90ef-9a09a6a7848e","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_62_orszag_keri_szabadalmi_jogok_lazitasat_koronavirus","timestamp":"2021. május. 22. 20:34","title":"62 ország kéri a koronavírus-gyógyszerek szabadalmi jogainak lazítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak Afganisztánban és a Magyar Honvédség történetében is. Arról, hogy ez mennyiben volt siker és milyen kihívások állnak ezután a magyar haderő előtt, Wagner Péterrel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak...","id":"20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6db484-f0d1-45bc-883c-0fd68aaff250","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"Fülke: Milyen Afganisztánt hagyunk hátra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","shortLead":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","id":"20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fb8469-9ac8-4954-aa66-063cd5030692","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","timestamp":"2021. május. 22. 19:14","title":"Megszólalt Kósa Lajos a Borkai-ügyről, segítsen értelmezni szavait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna óriásplakátokon, és mire még kettőt, már le is nyomta a következő ugyanilyen. Megnéztünk öt újdonságot.","shortLead":"Mire kettőt pislogunk, a Netflix kihoz egy újabb olyan filmet, amelyet pár éve még hónapokig hirdettek volna...","id":"20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa134dc-b794-46d0-8f70-a22f0fbd2251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a18667-6a09-4456-9fa8-e37cc2ce0729","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_mit_nezzunk_a_netflixen_filmek_kritika_no_az_ablakban_cherry_oxigen_a_potyautas_kiserto_mult","timestamp":"2021. május. 22. 20:00","title":"Tudta? Megjelent egy csomó világsztár új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése.","shortLead":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon...","id":"20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1ab24-a502-42a6-85e3-14bdf5aa2c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"BKK: Kedden kezdődik a Clark Ádám tér átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","shortLead":"A helyi kormány már utasította a közösségi oldalakat, hogy az ezzel kapcsolatos tartalmakat tüntessék el a felületekről.","id":"20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddee01e-d7a1-4947-b56f-3e73887f326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_indiai_varians_mutacio_koronavirus_kozossegi_media","timestamp":"2021. május. 23. 10:05","title":"Az indiai kormány betiltja az \"indiai variáns\" kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]