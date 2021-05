Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét. Egyelőre csak egy szabadalom árulkodik a kínai gyártó elképzeléséről.","shortLead":"A Xiaomi is belépett azon gyártók sorába, akik a cserélhető alkatrészekben látják egy-egy okostelefon-modell jövőjét...","id":"20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f06c95-eafa-4258-a512-139f64a46d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28d7d6-a439-43aa-a6c6-9c3f7bce311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_xiaomi_modularis_telefon_szabadalom","timestamp":"2021. május. 22. 08:03","title":"A Xiaomi új ötlete a telefon, amit otthon lehet összelegózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cc8369-6446-44fc-a13a-4b865a12f863","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi örömzenével várjuk az olvasóinkat holnap hatkor.","shortLead":"Igazi örömzenével várjuk az olvasóinkat holnap hatkor.","id":"20210521_Az_Obudai_Danubia_Zenekar_elo_koncertjen_tombolhatja_ki_magabol_az_elmult_evet_szombaton_a_hvghun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cc8369-6446-44fc-a13a-4b865a12f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5a25f-4b07-4b52-a4f7-654586a66631","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Az_Obudai_Danubia_Zenekar_elo_koncertjen_tombolhatja_ki_magabol_az_elmult_evet_szombaton_a_hvghun","timestamp":"2021. május. 21. 16:14","title":"Az Óbudai Danubia Zenekar élő koncertjén tombolhatja ki magából az elmúlt évet szombaton a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","shortLead":"Egy békésnek indult megemlékezés fajult el. ","id":"20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba720203-0b2a-4282-a881-d808f7c5930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46af08e4-bf45-439e-830b-e46c99d695ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_wales_randalirozo_fiatalok_felgyujtott_autok","timestamp":"2021. május. 21. 14:45","title":"Autókat gyújtogattak, majd kőzáporral fogadták a rendőröket Walesben a randalírozó fiatalok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. május. 22. 12:15","title":"„Aki most nem digitalizál, az biztos úton halad a lejtő felé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1a3811-db57-4099-855b-5f50b3881df7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 13. szakaszt Giacomo Nizzolo nyerte, az összetett élcsoportja nem változott.\r

","shortLead":"A 13. szakaszt Giacomo Nizzolo nyerte, az összetett élcsoportja nem változott.\r

","id":"20210521_giro_ditalia_valter_attila_12_hely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1a3811-db57-4099-855b-5f50b3881df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592fe073-6593-48b5-aa6d-10e91d7d3953","keywords":null,"link":"/sport/20210521_giro_ditalia_valter_attila_12_hely","timestamp":"2021. május. 21. 20:45","title":"Giro d'Italia: Valter Attila maradt a 12. helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

","shortLead":"A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

","id":"20210521_peni_istvan_doppingugy_felmentes_sidi_peter_szabotazs_issf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38008d-526e-4ed9-99f9-151632ea991a","keywords":null,"link":"/sport/20210521_peni_istvan_doppingugy_felmentes_sidi_peter_szabotazs_issf","timestamp":"2021. május. 21. 13:50","title":"Felmentették Péni Istvánt a doppingvádak alól, Sidi Péter szinte semmilyen fontos kérdésre nem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3d8505-b0c5-477e-b408-a2c334907572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális demokrácia eljövetelét évtizedekkel korábban megjósoló amerikai elemző szerint az ellenségeskedésnek sem politikai, sem katonai úton nem lehet véget vetni, pedig addig nem lesz béke, amíg a palesztinoknak nem lesz állama.","shortLead":"Az illiberális demokrácia eljövetelét évtizedekkel korábban megjósoló amerikai elemző szerint az ellenségeskedésnek sem...","id":"20210522_Fareed_Zakaria_Izrael_palesztinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3d8505-b0c5-477e-b408-a2c334907572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d674970c-7157-4d69-b0af-cb7e6b913062","keywords":null,"link":"/360/20210522_Fareed_Zakaria_Izrael_palesztinok","timestamp":"2021. május. 22. 09:30","title":"Fareed Zakaria: Az izraeli-palesztin konfliktus csak erkölcsi alapon oldható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrsi Gergely polgármester szerint sokakhoz még nem juthatott el az ingyenes parkolás megszüntetésének híre, ezért inkább a figyelemfelhívásra helyezik a hangsúlyt.","shortLead":"Őrsi Gergely polgármester szerint sokakhoz még nem juthatott el az ingyenes parkolás megszüntetésének híre, ezért...","id":"20210521_Buntetes_figyelmeztetes_II_kerulet_parkolasi_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bb2e1-53c6-4937-95d2-fdf9c7e632b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_Buntetes_figyelmeztetes_II_kerulet_parkolasi_engedely","timestamp":"2021. május. 21. 13:33","title":"Májusban még nem bünteti, csak figyelmezteti a II. kerület a fizetés nélkül parkolókat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]