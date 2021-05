Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romlik a viszony az EU és Kína között, Magyarországon persze ebből semmit nem tapasztalni.","shortLead":"Romlik a viszony az EU és Kína között, Magyarországon persze ebből semmit nem tapasztalni.","id":"20210522_Litvania_kilepett_Peking_szovetsegebol_a_tobbi_EUtagot_is_erre_szolitja_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779be167-9c14-4de5-9132-ba3eac06c9a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Litvania_kilepett_Peking_szovetsegebol_a_tobbi_EUtagot_is_erre_szolitja_fel","timestamp":"2021. május. 22. 17:39","title":"Litvánia kilépett Peking szövetségéből, a többi EU-tagot is erre szólítja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cdf459-0580-4d9b-b3f1-891b998f1b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken sok a turista és a gombász, a helyi önkormányzat szükségesnek látja figyelmeztetni őket.","shortLead":"A környéken sok a turista és a gombász, a helyi önkormányzat szükségesnek látja figyelmeztetni őket.","id":"20210524_Medvere_figyelmezteto_tablak_kihelyezeset_fontolgatjak_Nogradban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cdf459-0580-4d9b-b3f1-891b998f1b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beeb9b0-5f7c-4944-968e-f6aa3ec62092","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Medvere_figyelmezteto_tablak_kihelyezeset_fontolgatjak_Nogradban","timestamp":"2021. május. 24. 10:32","title":"Medvére figyelmeztető táblák kihelyezését fontolgatják Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e18bad4-fac7-4567-9e73-4ddd3b838fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már javában dolgozik következő generációs okosóráján, amelyet a hírek szerint teljes újratervezés kísér. Azonban nem lesz ismeretlen az eszköz megváltoztatott dizájnja.","shortLead":"Az Apple már javában dolgozik következő generációs okosóráján, amelyet a hírek szerint teljes újratervezés kísér...","id":"20210524_apple_watch_series7_kiszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e18bad4-fac7-4567-9e73-4ddd3b838fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c49809-6433-4135-b980-6347c8cff20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_watch_series7_kiszivargas","timestamp":"2021. május. 24. 10:03","title":"Vissza a jövőbe: ilyen lehet az új Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: szabadulás, bulibárók, spionparadicsom, vétóbajnokok, harcmodor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fb964-7217-49ff-93f3-f422f4705025","keywords":null,"link":"/360/20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. május. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely levont néhány tanulságot a NER természetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","shortLead":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","id":"20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5050b7-986f-4609-ac7e-fc6748a05162","keywords":null,"link":"/360/20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","timestamp":"2021. május. 23. 09:00","title":"Nyina Hruscsova: A populisták megússzák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","shortLead":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","id":"20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92995995-5f7b-43ac-82a3-47f2a5ecf6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","timestamp":"2021. május. 23. 17:05","title":"Többen távoznak a Klubrádiótól, van, aki a Spiritnél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint búcsút inthetünk a maszkunknak, mert megvan az ötmilliomodik beoltott.","shortLead":"Orbán Viktor szerint búcsút inthetünk a maszkunknak, mert megvan az ötmilliomodik beoltott.","id":"20210522_orban_maszk_5_millio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac88162-07e1-4ac8-b7ad-19e6c8ddedd5","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_orban_maszk_5_millio_beoltott","timestamp":"2021. május. 22. 18:09","title":"Orbán: Kedves maszk, goodbye!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]