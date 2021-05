Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","shortLead":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","id":"20210527_Tallai_foci_sport_tao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5054548-0f31-4fd2-82b1-328ebd130ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Tallai_foci_sport_tao","timestamp":"2021. május. 27. 06:58","title":"Tállai: Tíz év alatt 220 százalékkal nőtt a magyar focisták száma a tao-rendszer bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9496e-2235-40c5-85e7-3f21ae2564dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóval szoros rokonságban lévő gyártó elektromos autója az eddiginél jobb vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A Volvóval szoros rokonságban lévő gyártó elektromos autója az eddiginél jobb vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20210527_szolidan_sportos_tuningot_kapott_a_polestar_2_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9496e-2235-40c5-85e7-3f21ae2564dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e42c4-af53-47c5-80d3-f9972f61b399","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_szolidan_sportos_tuningot_kapott_a_polestar_2_villanyauto","timestamp":"2021. május. 27. 11:21","title":"Szolidan sportos tuningot kapott a Polestar 2 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","shortLead":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","id":"20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f3833-2359-4f1c-8435-2041c0dc6a1d","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","timestamp":"2021. május. 26. 11:45","title":"Több száz milliós bírságot szabtak ki egy gyerekeket célzó, emelt díjas SMS-szolgáltatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban is. Pál Lajos munkajogászt kérdeztük a legfontosabb tudnivalókról.","shortLead":"A járvány lecsengőben van, de még nem múlt el, ez pedig egészen új kérdéseket is felvet a munka világával kapcsolatban...","id":"20210526_munkajog_oltas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3976e655-df2e-4faf-b400-ae38908a2cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9c28c8-a705-4895-905a-a87cd7e57e64","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_munkajog_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Kötelezheti-e a főnök a beosztottjait az oltásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos bombafenyegetés miatt minszki leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét, és letartóztatták a repülőn tartózkodó ellenzéki újságírót, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Az EU szankciókkal, Oroszország látszólag közönyösen válaszolt arra, hogy a fehérorosz hatóságok egy állítólagos...","id":"20210526_Legi_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d09eed-eac4-47d2-8ebc-7c1b28714de7","keywords":null,"link":"/360/20210526_Legi_tamadas","timestamp":"2021. május. 26. 11:00","title":"Bármilyen áron levadássza ellenségeit Lukasenka, amíg Putyin engedi neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti képviselője.","shortLead":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti...","id":"20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c69b40-2463-410a-bdda-3271930242f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","timestamp":"2021. május. 27. 17:47","title":"Új párjával pózolt a fideszes Koncz Zsófia, a férfi is fideszes, de nem miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","shortLead":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","id":"20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea819adb-164a-4576-873d-6328cf457778","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"A debreceni rendőrség udvarán landolt a közeli felüljáróról lezuhant autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]