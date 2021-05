Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél. A minisztérium 2023-ra negyvenezer külföldi diákot szeretne látni itthon, ami jó eséllyel elérhető cél még a járvány ellenére is.","shortLead":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél...","id":"20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbaebd6-ddaa-4a2c-9834-3331b6ba9e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","timestamp":"2021. május. 26. 15:20","title":"ITM: Egyre több külföldi hallgató tanul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de Orbánék szándékai szerint képesek a tudat módosítására. Legalábbis ezt bizonyította az elmúlt egy év kommunikációs pénzszórása. ","shortLead":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de...","id":"202121_orban_mrnsei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8100fb-502d-4ccf-bba7-378f21bc8b8f","keywords":null,"link":"/360/202121_orban_mrnsei","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Orbán tízmilliárdokért fejlesztett mRNS-ei célba értek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","shortLead":"A Bongo nevű játék hazai influenszereken keresztül is hirdette szolgáltatását.","id":"20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d04707-2d5f-4206-ab7d-2c58ded0d821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f3833-2359-4f1c-8435-2041c0dc6a1d","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_350_millio_forintos_birsag_bongo_sms","timestamp":"2021. május. 26. 11:45","title":"Több száz milliós bírságot szabtak ki egy gyerekeket célzó, emelt díjas SMS-szolgáltatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat jövőjével kapcsolatban. Most megjöttek a válaszok is.","shortLead":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat...","id":"20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae54b82-fdc0-4d6e-9fc5-ae3432d50042","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","timestamp":"2021. május. 28. 10:48","title":"A James Bond-filmek a gigaüzlet ellenére sem jutnak a Star Wars sorsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt a „Vagyontervezési labirintus” című könyv. A szerzők szerint a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítvány és a magántőkealap alkalmazása egyelőre egzotikus ritkaság a magyar üzleti élet szereplőinél. Előző cikkünkben a könyv elkészültének részleteit mutattuk be, ezúttal pedig a szabályozás részleteit ismerhetjük meg.","shortLead":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt...","id":"crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8358cd3f-ae6d-433d-a77b-f2d34a0b5bb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","timestamp":"2021. május. 27. 12:30","title":"Okos vagyonkezeléssel lehet megelőzni a marakodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"46d973e3-ab0a-44b9-aa45-a33334e619ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig még csak 22 túlélőt találtak, a hajón mintegy 200-an utaztak.","shortLead":"Eddig még csak 22 túlélőt találtak, a hajón mintegy 200-an utaztak.","id":"20210526_nigeria_hajo_tragedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d973e3-ab0a-44b9-aa45-a33334e619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708bc9b4-3fe0-4253-a0ee-1d88fc345842","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_nigeria_hajo_tragedia","timestamp":"2021. május. 26. 22:02","title":"Nigériában kettétört egy hajó, több mint 100 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84202df-89a8-4644-a96a-1644d4780c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek elege lenne a szupersportkocsik egymás elleni csatájából, érdemes megnézni az indiai 1,2 millió forintos autó kihívását. ","shortLead":"Ha valakinek elege lenne a szupersportkocsik egymás elleni csatájából, érdemes megnézni az indiai 1,2 millió forintos...","id":"20210526_Melyik_gyorsabb_egy_profi_kerekparos_vagy_a_vilag_legolcsobb_autoja__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84202df-89a8-4644-a96a-1644d4780c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76bbe58-87c6-4b1d-a8fc-eaf13609c35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Melyik_gyorsabb_egy_profi_kerekparos_vagy_a_vilag_legolcsobb_autoja__video","timestamp":"2021. május. 26. 15:15","title":"Melyik gyorsabb: egy kerékpáros vagy a világ legolcsóbb autója? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]