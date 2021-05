Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt elnökválasztás miatt kitört a hónapokig tartó tüntetéshullám, a részben általa vezetett közösségi hírcsatorna, a Nexta döntő szerepet játszott az Aljakszandr Lukasenka ellen lázadók hitének megerősítésében. Most Lukasenka egy repülőgépet is eltérített, hogy kézre kerítse Raman Prataszevicset. Nem biztos, hogy jól tette: az ellenzék újabb tüntetéseket szervez, s a légikalózkodás miatt sorra lépnek érvénybe a Fehéroroszországot sújtó újabb szankciók.","shortLead":"Még csak 26 éves, de már egy évtizede lázad Fehéroroszország diktátora ellen, s amikor tavaly, az elcsalt...","id":"20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73df5e80-9621-406b-9e84-535e4d299bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Ime_a_fiatalember_aki_miatt_meg_tobb_szankciot_bevallalt_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2021. május. 26. 20:00","title":"Ki ez a fiatalember, aki miatt még több szankciót bevállalt a fehérorosz diktátor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt a „Vagyontervezési labirintus” című könyv. A szerzők szerint a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítvány és a magántőkealap alkalmazása egyelőre egzotikus ritkaság a magyar üzleti élet szereplőinél. Előző cikkünkben a könyv elkészültének részleteit mutattuk be, ezúttal pedig a szabályozás részleteit ismerhetjük meg.","shortLead":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt...","id":"crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8358cd3f-ae6d-433d-a77b-f2d34a0b5bb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","timestamp":"2021. május. 27. 12:30","title":"Okos vagyonkezeléssel lehet megelőzni a marakodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. A görögkatolikus egyház „negyedik embere” éppen Seszták Miklós öccse – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sokmilliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház...","id":"20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6443ac33-9db1-4c25-a41c-545e71e5d668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda3dc8f-f387-4b87-b5fe-6ad84eac8c01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_sesztak_kisvarda_gorogkatolikus_egyhaz_korhaz_HVG","timestamp":"2021. május. 26. 19:05","title":"Seszták Miklós neve feldereng a kisvárdai kórház egyházi kézbe adása mögött is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen különálló halmazt, melyek összemosása vélhetően mérhető választói elvárásoknak felel meg. Vélemény.","shortLead":"Kiket is takar az a bizonyos 1 százalék, amelyik nem fér bele Karácsony Gergely 99 százalékába? Három teljesen...","id":"20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb8502-461c-49df-8f3a-76099a1f3107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f06890-b100-4d87-be39-7d66f608a087","keywords":null,"link":"/360/20210526_Seres_Laszlo_Az_1_szazalek_vedelmeben","timestamp":"2021. május. 26. 17:00","title":"Seres László: Az 1 százalék védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","shortLead":"Az EU azt akarta, hogy uniós állampolgárok is dolgozhassanak Svájcban, de a berni kormány ebbe nem ment bele.","id":"20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6755896-40f4-4385-9a23-556fa95d775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be0d5c0-5010-4c37-962e-f9058036c47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_svajc_eu_osszeomlott_targyalas_ketoldalu_kapcsolatok","timestamp":"2021. május. 26. 19:38","title":"Svájc: Összeomlottak a tárgyalások az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]