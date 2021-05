Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK rendőrei 20 percen belül felkutatták és a hajójukba emelték a bajba jutott embert.","shortLead":"A BRFK rendőrei 20 percen belül felkutatták és a hajójukba emelték a bajba jutott embert.","id":"20210528_m0_hid_vizimentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d6978f-6ffc-47a4-bbf3-442a87a69bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_m0_hid_vizimentok","timestamp":"2021. május. 28. 14:02","title":"Halottnak hitték, de még élt a férfi, akit az M0-s hídjánál mentettek ki a vízből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3831a32-e05c-4228-8a93-5dcf2869af49","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A hvg.hu-nak több, egymástól független külügyes forrás is azt állítja, hogy Bus Szilveszter bangkoki magyar nagykövet hazarendelése mögött olyan magánéleti okok húzódnak, amelyek valamelyest hasonlítanak az egykori perui nagykövet, Kaleta Gábor hazahívásához, azonban szó sincs arról, hogy nála is gyermekpornográf felvételeket találtak volna. Úgy tudjuk, ezúttal az egyik magyar titkosszolgálat, az Információs Hivatal derítette ki, milyen szabadosan élt Thaiföld fővárosában a kirúgott diplomata. ","shortLead":"A hvg.hu-nak több, egymástól független külügyes forrás is azt állítja, hogy Bus Szilveszter bangkoki magyar nagykövet...","id":"20210528_A_Kaletaugyhoz_hasonlo_okok_miatt_hivtak_haza_a_bangkoki_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3831a32-e05c-4228-8a93-5dcf2869af49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ef13ca-b400-471a-861e-aba464bf0447","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_A_Kaletaugyhoz_hasonlo_okok_miatt_hivtak_haza_a_bangkoki_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 28. 19:17","title":"Túl szabadosan élt Bangkokban a kirúgott magyar diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2348177-bc9d-41e3-88f3-9a453f4fd59d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó pont azt a hibát nehezményezi az M1 lapkával dolgozó iPad Prónál, amit épp a mini-LED kjelző hivatott volna orvosolni.","shortLead":"Néhány felhasználó pont azt a hibát nehezményezi az M1 lapkával dolgozó iPad Prónál, amit épp a mini-LED kjelző...","id":"20210528_ipad_pro_2021_m1_miniled_kijelzo_blooming_effektus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2348177-bc9d-41e3-88f3-9a453f4fd59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece36d30-32ba-4aa5-8772-8f63e6980613","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_ipad_pro_2021_m1_miniled_kijelzo_blooming_effektus","timestamp":"2021. május. 28. 10:03","title":"Szó szerint csúnya hibát látnak néhányan az új iPadek szupernek ígért képernyőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b24c8b-da62-4d42-af38-8a0088268651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önbíráskodás miatt vették őrizetbe a lap szerint.","shortLead":"Önbíráskodás miatt vették őrizetbe a lap szerint.","id":"20210528_tek_tasnadi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b24c8b-da62-4d42-af38-8a0088268651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c924587-b1e2-40b8-96cf-a9d39ad73a5e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_tek_tasnadi_peter","timestamp":"2021. május. 28. 19:23","title":"Magyar Nemzet: Elvitte a TEK Tasnádi Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan meghajtottuk az Aston Martin első szabadidőautóját, a bivalyerős AMG-szívű DBX-et. ","shortLead":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan...","id":"20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3d5ed-c671-41fd-a5d7-2a1cd03bc03c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Bokszkesztyű, kék vér, gyerekülés: teszten a 95 millió forintos Aston Martin DBX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg az infláció.","shortLead":"A miniszterelnök fizetése nőtt, ahogy a hivatalos átlagbér is - csak több lett a munkanélküli és a részmunkaidős, meg...","id":"20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9fcd3f3-1d63-49eb-a43c-713e23a3e3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3094f6c2-f2b7-4c73-9b0b-3ae950ea871b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Orban_beret_annyira_nem_viselte_meg_a_valsag_masoket_igen","timestamp":"2021. május. 29. 16:24","title":"Orbán bérét annyira nem viselte meg a válság, másokét igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként viselkedett.



","shortLead":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként...","id":"20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7f89f-ce98-4191-89aa-9a954e3d383a","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","timestamp":"2021. május. 29. 19:41","title":"Tasnádi Péter: Korai az örömük azoknak, akik nem kedvelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3696533c-4aa3-4fa6-818b-caf24467e7cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reggel 8 és este 8 között.","shortLead":"Reggel 8 és este 8 között.","id":"20210527_gyermeknapi_rendezvenyek_vedettsegi_igazolvany_Szentkiralyi_Alexandra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3696533c-4aa3-4fa6-818b-caf24467e7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f44088-c8c5-48a7-82bb-0c112c0dc343","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_gyermeknapi_rendezvenyek_vedettsegi_igazolvany_Szentkiralyi_Alexandra","timestamp":"2021. május. 27. 22:10","title":"Védettségi igazolvánnyal a szülők is ott lehetnek a vasárnapi gyermeknapi rendezvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]