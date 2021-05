Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e ki.

","shortLead":"Korábban Joe Biden adott utasítást a hírszerzésnek, hogy vizsgálják ki, hogy a vírus egy kínai laboratóriumból került-e...","id":"20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a747fa-c5df-4d0d-8479-e12f4e6d9ae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Facebook_tiltas_koronavirus_mesterseges_eredet_bejegyzes","timestamp":"2021. május. 27. 20:33","title":"A Facebook nem tiltja le többé a koronavírus mesterséges eredetéről szóló bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7cc0ca-c14c-4cd1-85c3-a3d056e753bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes, más néven tasmán ördögök születtek a vadonban az ausztrál kontinensen, ahol egy természetvédő civil szervezet telepített be 26 fiatal és egészséges példányt egy védett területre az elszaporodás reményében. ","shortLead":"Kihalásuk után háromezer évvel újra erszényes, más néven tasmán ördögök születtek a vadonban az ausztrál kontinensen...","id":"20210529_sarcophilus_harrisii_kihalt_erszenyes_ordogok_szulettek_ausztraliaban_vadonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7cc0ca-c14c-4cd1-85c3-a3d056e753bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30e696-d7ba-45e1-96d5-47c4c1a283f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sarcophilus_harrisii_kihalt_erszenyes_ordogok_szulettek_ausztraliaban_vadonban","timestamp":"2021. május. 29. 10:03","title":"3000 év után újra erszényes ördögök születtek Ausztráliában a vadonban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint például Magyarország, akiknek a kormánya titkolja, milyen vakcinát kaptak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság állásfoglalását kéri a Demokratikus Koalíció arról, hogyan utazhatnak azon országok polgárai, mint...","id":"20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f2249-4360-472b-9ace-9a0a9d42f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_A_DK_az_Europai_Bizottsag_allasfoglalasat_keri_hogyan_lehet_utazni_a_magyar_vedettsegi_igazolvannyal","timestamp":"2021. május. 29. 16:26","title":"Állásfoglalást kér az Európai Bizottságtól a DK arról, hogyan lehet utazni a magyar védettségi igazolvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan meghajtottuk az Aston Martin első szabadidőautóját, a bivalyerős AMG-szívű DBX-et. ","shortLead":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan...","id":"20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3d5ed-c671-41fd-a5d7-2a1cd03bc03c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Bokszkesztyű, kék vér, gyerekülés: teszten a 95 millió forintos Aston Martin DBX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok kivétel nélkül a földbe döngölték, nem is véletlenül. Megnéztük, és csalódnunk kellett, bár nem úgy, mint vártuk.","shortLead":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok...","id":"20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e7b23-dd1f-4f44-8ec1-a6d5765b6dee","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","timestamp":"2021. május. 29. 18:00","title":"Tényleg annyira fertelmes a Netflix új szuperhősfilmje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de1fef5-14c5-4eb4-aede-f4ecfd0f88c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába, a koncert-, mozi- és színházlátogatók lassacskán a hobbijukhoz térhettek vissza, és úgy tűnik, idén már fesztiválokban sem szenvedünk hiányt. Születésnapokat is ünnepeltünk az elmúlt, esős hetekben, de meghökkentő hírek és hősies tettek is akadtak bőségesen. Ez volt a hónap a Kultúra és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Az április a kitárulkozások, a május pedig már az élet újraindulásának a hónapja volt: a gyerekek az iskolába...","id":"20210529_Majus_havi_osszefoglalo_kultura_eletmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2de1fef5-14c5-4eb4-aede-f4ecfd0f88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954daee-d7ba-4c27-993b-c12df5fba16f","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Majus_havi_osszefoglalo_kultura_eletmod","timestamp":"2021. május. 29. 17:00","title":"A szabadságillúziótól a mangalicasonkáig tartott a május ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","shortLead":"Lukasenka embereit és a fehérorosz cégeket veszik célba.","id":"20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c71721-77c9-4a18-84e6-69d3ba3c8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3eb2199-055f-4cfd-83ce-22655810b670","keywords":null,"link":"/vilag/20210529_Szankciokat_vezet_be_Belarusz_ellen_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. május. 29. 08:22","title":"Szankciókat vezet be Belarusz ellen az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]