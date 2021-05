Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e21117f-9054-4c3e-a15a-0dc58bf546ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rio Grandén eveztek át tutajokon az Egyesült Államokba. A határőröket meglepte, hogy nem beszélnek spanyolul a menekültek.","shortLead":"A Rio Grandén eveztek át tutajokon az Egyesült Államokba. A határőröket meglepte, hogy nem beszélnek spanyolul...","id":"20210527_romania_roma_egyesult_allamok_mexikoi_hatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e21117f-9054-4c3e-a15a-0dc58bf546ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca097ff1-0e59-4772-87ff-57cc1475e9df","keywords":null,"link":"/elet/20210527_romania_roma_egyesult_allamok_mexikoi_hatar","timestamp":"2021. május. 27. 14:05","title":"Romániai romák százai próbáltak bejutni az Egyesült Államokba a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer alá csökkent azon kórházi betegek száma, akik nem szorulnak lélegeztetésre. ","shortLead":"Ezer alá csökkent azon kórházi betegek száma, akik nem szorulnak lélegeztetésre. ","id":"20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288bfda7-b951-45d4-a6f7-066fb78253d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2021. május. 28. 09:29","title":"448 új fertőzöttet találtak, 28 koronavírusos beteg halt meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03b5e9-6617-4d84-b925-e1c049bcd1c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a kenyérért 14, a zsemléért pedig majdnem 15 százalékkal kell többet fizetni, mint egy éve. ","shortLead":"Most a kenyérért 14, a zsemléért pedig majdnem 15 százalékkal kell többet fizetni, mint egy éve. ","id":"20210527_Tovabb_dragulhat_a_pekaru_juniusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a03b5e9-6617-4d84-b925-e1c049bcd1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93d7396-465c-4e41-8575-b64bbdf0572d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_Tovabb_dragulhat_a_pekaru_juniusban","timestamp":"2021. május. 27. 21:11","title":"Tovább drágulhat a pékáru júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat jövőjével kapcsolatban. Most megjöttek a válaszok is.","shortLead":"Az Amazon streamingszolgáltató a stúdióval együtt megvette a 007-es filmeket is, így sok kérdés felmerült a sorozat...","id":"20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689f3d40-e9ea-4867-a8c6-f312d11ece37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae54b82-fdc0-4d6e-9fc5-ae3432d50042","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_A_James_Bondfilmek_a_gigauzlet_ellenere_sem_jutnak_a_Star_Wars_sorsara","timestamp":"2021. május. 28. 10:48","title":"A James Bond-filmek a gigaüzlet ellenére sem jutnak a Star Wars sorsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","shortLead":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","id":"20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea0523-5882-42f6-8249-645c6520e7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 28. 21:37","title":"Azerbajdzsán azzal vádolja Örményországot, hogy meglőtte az egyik katonájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak a fejlesztését, amellyel a PwC üzleti szolgáltató vállalat világszerte segíteni kíván ügyfeleinek Covid-biztosabbá tenni a munkahelyeket. Az okostelefonokkal használható alkalmazással sajátíthatják el a dolgozók a koronavírus-járvány miatt életbelépett, szigorúbb egészségvédelmi munkahelyi szabályokat.","shortLead":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak...","id":"20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891fb5c-a48e-4943-8e21-be43654caeb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","timestamp":"2021. május. 27. 13:03","title":"Egy magyar cég fejlesztette a mobilos tréninget, amellyel visszaengedik a dolgozókat a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b322642-8573-4769-8395-dc3f9f20607d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mások mellett egy 16 éves gyereket is rávett, hogy vegyen részt a csalássorozatban, az ügyészek még őt is börtönbe zárnák.","shortLead":"Mások mellett egy 16 éves gyereket is rávett, hogy vegyen részt a csalássorozatban, az ügyészek még őt is börtönbe...","id":"20210528_unokazos_csalas_szervezese_bortonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b322642-8573-4769-8395-dc3f9f20607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29043857-8526-43ed-b0a4-280510651443","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_unokazos_csalas_szervezese_bortonbol","timestamp":"2021. május. 28. 12:20","title":"A börtönből szervezett unokázós csalásokat egy férfi, egy idős házaspártól 8 milliót csaltak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]