[{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változtattak a korábbi adatközlési módon, hogy sikert kommunikálhasson Orbán.","shortLead":"Változtattak a korábbi adatközlési módon, hogy sikert kommunikálhasson Orbán.","id":"20210528_Orban_adatkozles_korhazban_apolt_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9debd37-11bf-4e03-9dc8-71dac0cb6838","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Orban_adatkozles_korhazban_apolt_koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 28. 11:39","title":"Orbán trükkösen mondta, de több mint ezer koronavírusos beteg van kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem dokumentálta.","shortLead":"A katolikus egyház által fenntartott létesítményben őslakosok gyerekei éltek. A gyerekek elhunytát az iskola nem...","id":"20210528_kamloops_kanada_oslakos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca83bdeb-cd40-4461-ab6e-15a9f3d23086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f31e124-de50-4ed0-be18-da0c836caee4","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_kamloops_kanada_oslakos","timestamp":"2021. május. 28. 21:55","title":"Több mint kétszáz gyerek maradványait találták meg Kanadában egy egykori bentlakásos iskolánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális járványstatisztika jelen állása lesújtó képest fest Magyarországról. Ha a halálozások számában mérjük össze magunkat, ahogy azt még tavaly ősszel Orbán Viktor miniszterelnök javasolta, akkor lakosságarányosan a világon a magyarok veszítették a legtöbbet a koronavírussal folytatott csatában.","shortLead":"A globális járványstatisztika jelen állása lesújtó képest fest Magyarországról. Ha a halálozások számában mérjük össze...","id":"20210528_koronavirus_elhunyt_aldozat_lakossagaranyos_halalesetek_magyarorszag_jarvanystatisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afebb9e4-9252-49ad-8540-41d548fd8bbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_koronavirus_elhunyt_aldozat_lakossagaranyos_halalesetek_magyarorszag_jarvanystatisztika","timestamp":"2021. május. 28. 11:33","title":"Lesújtó táblázatot közölt a BBC: arányosan nézve Magyarországon haltak meg legtöbben a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d89c1f7-7ecc-4d17-b081-ef6050ea4871","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Már légtechnikai rendszerek kiépítésére is felhasználhatók a kormány felújítási programjának ingyenmilliói, a piac mégsem számít különösebb rohamra. Pedig a városi ember számára egyre fontosabb a jó minőségű levegő.","shortLead":"Már légtechnikai rendszerek kiépítésére is felhasználhatók a kormány felújítási programjának ingyenmilliói, a piac...","id":"202121__legtechnika__tul_jo_ablakok__szellozes__fellelegezhetnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d89c1f7-7ecc-4d17-b081-ef6050ea4871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cefa3c-cfeb-4429-b102-04daea409be1","keywords":null,"link":"/360/202121__legtechnika__tul_jo_ablakok__szellozes__fellelegezhetnenk","timestamp":"2021. május. 28. 16:00","title":"\"Már értjük, hogy szigetelni kell a házat, de ott még nem tartunk, hogy levegőt is kapjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","shortLead":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","id":"20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3af111e-116f-4cd0-8ff5-c782edbd09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","timestamp":"2021. május. 28. 08:59","title":"Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst étkészlete, hűtőszekrény és hátul egy hatalmas napernyő található. A luxuskabrió tervezése és legyártása 4 évet vett igénybe.","shortLead":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst...","id":"20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0f126c-5b5e-45bb-9d83-42447060ad7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","timestamp":"2021. május. 28. 08:09","title":"Ez a Rolls-Royce lehet a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93601f0c-c435-494e-99ca-4c4a8238f7fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sz. Zsolt többször bántalmazta a nőt, előfordult, hogy a konyhaasztal lábához bilincselte.","shortLead":"Sz. Zsolt többször bántalmazta a nőt, előfordult, hogy a konyhaasztal lábához bilincselte.","id":"20210528_TEK_fogta_el_a_ferfit_aki_fogva_tartotta_elettarsat_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93601f0c-c435-494e-99ca-4c4a8238f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b08c42-d769-4116-8b3b-9deb82339cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_TEK_fogta_el_a_ferfit_aki_fogva_tartotta_elettarsat_Tatabanyan","timestamp":"2021. május. 28. 18:34","title":"Fogva tartotta élettársát egy férfi Tatabányán, a TEK ment érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]