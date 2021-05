Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak a két ország között.","shortLead":"Keddtől a beoltott magyar és moldáv állampolgárok szabadon, azaz karantén- és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak...","id":"20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5296ec1f-db3e-45e2-8e0c-be87c4c94b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2abe6a-1868-441a-8420-8951cdc35d2c","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Moldovaba_is_szabadon_utazhatnak_a_magyarok","timestamp":"2021. május. 29. 21:34","title":"Moldovába is szabadon utazhatnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0945145-aa79-4482-9cbc-2506f847bbac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy showelem igencsak hiányzott a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadásból - szívesen megnéztük volna újra Monica és Ross táncát. A mutatványt végül most elevenítette fel a Monicát alakító Courteney Cox és Ed Sheeran. ","shortLead":"Egy showelem igencsak hiányzott a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadásból - szívesen megnéztük volna újra Monica és...","id":"20210531_Ed_Sheeran_es_Courteney_Cox_eltancoltak_a_hires_koreografiat_a_Jobaratokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0945145-aa79-4482-9cbc-2506f847bbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56c1013-eac5-4fbf-98e7-0501a1442225","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_Ed_Sheeran_es_Courteney_Cox_eltancoltak_a_hires_koreografiat_a_Jobaratokbol","timestamp":"2021. május. 31. 11:59","title":"Ed Sheeran és Courteney Cox eltáncolták a híres koreográfiát a Jóbarátokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","shortLead":"Az Edda vezetője alaposan leszidta a dobost.



","id":"20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9641cdd6-364e-4996-8e59-fa90974f61b1","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Pataky_az_Edda_ittasan_balesetet_okozo_dobosarol_Van_penze_tud_uj_autot_venni","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"Pataky Attila az Edda ittasan balesetet okozó dobosáról: „Van pénze, tud új autót venni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","shortLead":"Frölich Róbert másodszor tölte be tisztséget.","id":"20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0b9836-92af-40fe-9109-f8c19f788c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2eded3-bc3a-4e5b-b0d1-c964d9c43ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Ujra_Frolich_Robertet_valaszottak_orszagos_forabbinak","timestamp":"2021. május. 30. 15:15","title":"Újra Frölich Róbertet válaszották országos főrabbinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel beterítő \"szellemhálók\" eredetének felkutatásába kezdtek helyi szakemberek. ","shortLead":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel...","id":"20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149bd7e7-8630-4b79-ada3-150f64db8e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","timestamp":"2021. május. 30. 10:03","title":"Megelégelték az állatgyilkos \"szellemhálókat\", elkezdik kinyomozni, honnan vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"","category":"kkv","description":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","shortLead":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","id":"20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7bc89d-7f66-4785-b71e-20885fe5629c","keywords":null,"link":"/kkv/20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","timestamp":"2021. május. 30. 08:41","title":"Nem lett túl kapós az Orbán által hirdetett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","id":"20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7129e-ada6-4238-b15e-77883fcab73e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","timestamp":"2021. május. 31. 10:38","title":"Megöltek egy nőt Nagyarban, férje a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása: a 3D nyomtatás és tervezés fejlődésének és a mind orvostudományi, mind mérnöki affinitással rendelkező elhivatott szakembereknek köszönhetően egyre több műtét válik rövidebbé, költséghatékonyabbá és legfőképpen biztonságosabbá. Hogyan kerül a 3D technológia a műtőbe, és hogyan alakítja át ez már ma is a sebészeti rutint?","shortLead":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása...","id":"20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a401aaf-17a3-463e-a356-51d42e01fbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","timestamp":"2021. május. 29. 20:00","title":"Olyan forradalom zajlik a sebészetben, amely talán önt is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]