Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák a profitot. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése” nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól.","shortLead":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák...","id":"20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98a7fa8-71f6-4ee8-b054-bea07f3bebdf","keywords":null,"link":"/360/20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","timestamp":"2021. május. 31. 06:30","title":"Orbán pilótát váltott: Szalay-Bobrovniczky vehet cseh vadászgépgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és személyiségfejlődésére, még csak most következik. Vélemény.","shortLead":"Annak felmérése, hogy milyen hatással volt az elmúlt másfél gyerekkormentes év a gyerek életére és...","id":"202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3660b4-611b-4f8a-b164-0f8c79ae501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b9ef9-ed5c-47d8-8cae-aea1f56a888c","keywords":null,"link":"/360/202121_gyereknap_avirus_arnyekaban","timestamp":"2021. május. 30. 11:00","title":"Laborczi Dóra: Nem biztos, hogy az anyagiakon múlik, melyik gyerekek a járvány vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","shortLead":"Egyetlen magyar versenyző sem jutott fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában Eszéken.","id":"20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63e8dd4-8ce6-4e66-bda5-7910b300f9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a123b04-bde0-4177-b019-df1df1eb32dc","keywords":null,"link":"/sport/20210529_sportloveszet_pekler_zalan_kabat_kizaras_eb","timestamp":"2021. május. 29. 20:07","title":"Kabátja miatt zártak ki egy magyar sportlövőt az Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületet Makovecz Imre munkássága ihlette.","shortLead":"Az épületet Makovecz Imre munkássága ihlette.","id":"20210529_Elkeszult_a_dubaji_magyar_pavilon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b67b532-a94b-4310-8a58-c74e76da5776","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Elkeszult_a_dubaji_magyar_pavilon","timestamp":"2021. május. 29. 14:33","title":"Elkészült a dubaji világkiállítás 11 milliárd forintos magyar pavilonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","shortLead":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","id":"20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f256d-a972-4a5b-8fc4-bd3a909455f3","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","timestamp":"2021. május. 31. 10:26","title":"Több mint százmilliót gyűjtött a TV2 a koronavírus árvái és félárvái számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","shortLead":"Az UEFA klubversenyekért felelős bizottsága az idegenben lőtt gólok szabályának eltörlését javasolja.\r

\r

\r

","id":"20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1a0b03-6f49-461c-bda0-8ad9420831db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ef77a-50e8-4718-b2d5-fad3c88f4930","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Fontos_szabalyvaltozas_johet_az_europai_fociban","timestamp":"2021. május. 29. 16:32","title":"Fontos szabályváltozás jöhet az európai fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása: a 3D nyomtatás és tervezés fejlődésének és a mind orvostudományi, mind mérnöki affinitással rendelkező elhivatott szakembereknek köszönhetően egyre több műtét válik rövidebbé, költséghatékonyabbá és legfőképpen biztonságosabbá. Hogyan kerül a 3D technológia a műtőbe, és hogyan alakítja át ez már ma is a sebészeti rutint?","shortLead":"Szívkamra és légcső rekonstrukciója, mellkas- és koponyakorrekció, nehezen elérhető helyen lévő tumorok eltávolítása...","id":"20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acebeba9-05e2-4637-8622-3ba0a8ea1d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a401aaf-17a3-463e-a356-51d42e01fbb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_sebeszet_technologia_kiterjesztett_valosag_3d_nyomtatas_pte_egeszsegugyi_mernok_msc","timestamp":"2021. május. 29. 20:00","title":"Olyan forradalom zajlik a sebészetben, amely talán önt is érinteni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]