"16 éve drogdílerként állt a bíró előtt, azután hatalmas fordulatot vett az élete" - Most ugyanaz előtt a bíró előtt tette le az ügyvédi esküjét. Fordulatos igaz történet Michigan állam bírósági terméből. "Nagy István szerint a magyarok nem akarnak rovarokat enni" - Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá a kukacevésre.

"Négymilliárd forintnál is nagyobb osztalékot fizettek ki a kormány kedvenc kommunikációs cégei" - Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős részét kivette a tulajdonos osztalékként.

"Újra tarthatnak közgyűlést a társasházak" - Október 15-ig pótolni kell a koronavírus-járvány miatt elmaradt gyűléseket. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése” nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól. "Egy kaliforniai bírónő írhatja át az okostelefonok üzletét az Apple elleni perben" - Alkalmazásboltjának nyereségessége és az ellene indított trösztellenes eljárások sorsa múlhat azon, hogy egy kaliforniai bírónő az Apple-nek ad-e igazat a túl magasnak nevezett jutaléka miatt az Epic Games videójáték-fejlesztő által indított perben. "Meglepetés-üzemmódot fedeztek fel az Android 12-ben" - Bár a Google már sok mindent megosztott az érkező Android 12-ről, ez nem jelenti azt, hogy a rendszerben nem lesznek meglepetések. Egy fórumozó már rá is bukkant egyre.

"Alig tudják tartani a szerződésben vállalt árakat az építési vállalkozók, akkora a drágulás" - Ha nem lehet újratárgyalni a szerződéseket, akkor az alapanyagokon és a minőségen kell spórolni - figyelmeztetnek építési vállalkozók.