[{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","shortLead":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","id":"20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1247ac02-24c9-41ae-9e0c-f5d638179fea","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","timestamp":"2021. június. 03. 07:48","title":"A járvány miatt megugrott a magánegészségügyi cégek bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","shortLead":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","id":"20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8b832-d959-4262-9e7b-025d9bd1256e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","timestamp":"2021. június. 01. 20:03","title":"Egy másik kínai vakcinát, a Sinovacot is jóváhagyta a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vége lehet Netanjahu kormányzásának. Alig indult el, de már le is kapcsolja blogját Donald Trump. A hvg360 reggeli...","id":"20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8662ca02-c4fd-499d-ad85-9ea00b57380f","keywords":null,"link":"/360/20210603_Radar360_Terrortamadast_hiusitott_meg_a_TEK_nevtablakkal_uzen_Kinanak_Budapest","timestamp":"2021. június. 03. 07:55","title":"Radar360: Terrortámadást hiúsított meg a TEK, utcanévtáblákkal üzen Kínának Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás nonprofit kft lesz, a mostani átmeneti formának az az oka, hogy így lehetett a legegyszerűbben létrehozni.\r

","shortLead":"A vállalkozás nonprofit kft lesz, a mostani átmeneti formának az az oka, hogy így lehetett a legegyszerűbben...","id":"202122_kozosugyunk_keszul_abunlajstrom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2d9ffc-2928-4fe7-a200-ef25de4502f5","keywords":null,"link":"/360/202122_kozosugyunk_keszul_abunlajstrom","timestamp":"2021. június. 03. 12:55","title":"Juhász Péter már cégesen gyűjti az infókat a Nemzeti Bűnlajstromhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c72ed88-6426-4e6c-a0e8-e93ae3851613","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sok-sok százmilliárd forintnyi fejlesztés sem oldotta meg a honvédség legégetőbb problémáját: a többezres emberhiányt. Ez vezethetett olyan töréshez a kizsigerelt szervezetben, hogy három legfőbb vezetője is távozni kényszerült.","shortLead":"Sok-sok százmilliárd forintnyi fejlesztés sem oldotta meg a honvédség legégetőbb problémáját: a többezres emberhiányt...","id":"20210602_Zarotuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c72ed88-6426-4e6c-a0e8-e93ae3851613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb8d75c-86b2-4e23-b3bc-c396ad9997bc","keywords":null,"link":"/360/20210602_Zarotuz","timestamp":"2021. június. 02. 13:00","title":"Megoldatlan ügyek állhatnak a honvéd vezérkar lefejezésének hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter videón jelentette be, hogy a Gazprom és a Roszatom vezetőivel is tárgyalt.","shortLead":"Szijjártó Péter videón jelentette be, hogy a Gazprom és a Roszatom vezetőivel is tárgyalt.","id":"20210603_szijarto_paks2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73de3eba-c447-406f-a026-1d03bcd6298b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_szijarto_paks2","timestamp":"2021. június. 03. 15:18","title":"Jövőre már épülhetnek Paks 2 első betonelemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ebe00b-01f0-4e4e-8305-860876d844d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amelyik tagország pénzt kap az EU-tól, annak engednie kell, hogy ellenőrizzék, így elfogadhatatlan, hogy a magyar és a lengyel kormány bojkottálja a két napja működő Európai Ügyészséget. Így látja a helyzetet a konzervatív liberális Neue Zürcher Zeitung, amely egyúttal megjegyzi, hogy a luxemburgi székhelyű hatóság reménysugár az unió mint jogközösség számára.



","shortLead":"Amelyik tagország pénzt kap az EU-tól, annak engednie kell, hogy ellenőrizzék, így elfogadhatatlan, hogy a magyar és...","id":"20210603_Vezeto_svajci_lap_Budapest_nem_uszhatja_meg_az_unios_ugyeszsegi_vizsgalatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ebe00b-01f0-4e4e-8305-860876d844d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fdc153-94ac-4584-918f-f51af0362794","keywords":null,"link":"/360/20210603_Vezeto_svajci_lap_Budapest_nem_uszhatja_meg_az_unios_ugyeszsegi_vizsgalatokat","timestamp":"2021. június. 03. 07:28","title":"Vezető svájci lap: Budapest nem úszhatja meg az uniós ügyészségi vizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]