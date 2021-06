Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","shortLead":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","id":"20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef45eb-417d-47c8-8a23-fa940a24b434","keywords":null,"link":"/elet/20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","timestamp":"2021. június. 03. 08:57","title":"1800 palack bort kereszteltek át Dárdai Pál tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormány döntött az új rendszámtáblákról. Az eddigi három betű és három szám helyett kétszer két betű és három szám jelenik meg az alap állandó rendszámtáblán, és felkerül rá a címer is.","shortLead":"A kormány döntött az új rendszámtáblákról. Az eddigi három betű és három szám helyett kétszer két betű és három szám...","id":"20210602_Uj_magyar_rendszamtabla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c305fd-e3b0-428b-962e-e3dd96b6c127","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Uj_magyar_rendszamtabla","timestamp":"2021. június. 02. 07:17","title":"Egy betűvel hosszabbak lesznek a magyar rendszámok jövő nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg a Rimac Nevera a világ leggyorsabb elektromos autója.","shortLead":"Jelenleg a Rimac Nevera a világ leggyorsabb elektromos autója.","id":"20210601_Itt_a_horvat_elektromos_hiperauto_a_Rimac_Nevera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9513e31d-288a-48a6-b8ae-aca84a4d36d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Itt_a_horvat_elektromos_hiperauto_a_Rimac_Nevera","timestamp":"2021. június. 01. 16:45","title":"Bemutatkozott az 1914 lóerős horvát elektromos hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Arról viszont szó sem lehet a fideszes képviselő szerint, hogy a polgármesterek beleszóljanak, akarják-e privatizálni az önkormányzati vagyont.","shortLead":"Arról viszont szó sem lehet a fideszes képviselő szerint, hogy a polgármesterek beleszóljanak, akarják-e privatizálni...","id":"20210602_onkormanyzati_berlakas_privatizacio_borocz_elidegenitesi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39bb081-d1fa-472d-8c2d-9a376619dcaa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210602_onkormanyzati_berlakas_privatizacio_borocz_elidegenitesi_tilalom","timestamp":"2021. június. 02. 07:53","title":"Böröcz: Elidegenítési tilalommal bővülhet a bérlakás-privatizációs törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló szocialista polgármestere szerint a kormány visszaél a hatalmával.","shortLead":"Zugló szocialista polgármestere szerint a kormány visszaél a hatalmával.","id":"20210603_kepviselo_testulet_zuglo_mszp_horvath_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048e96e-0a99-461a-955f-88c9e1cc1f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kepviselo_testulet_zuglo_mszp_horvath_csaba","timestamp":"2021. június. 03. 06:00","title":"Tízezrek szurkolhatnak együtt, de a képviselő-testületeket még nem lehet összehívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","shortLead":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","id":"20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d71b1-8c20-4434-a0fb-5bab50bf228b","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","timestamp":"2021. június. 02. 19:40","title":"Németország kitiltotta az orosz repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","shortLead":"Üldözött keresztények körút helyett már Székely körutat javasol Budapestre a kommunikációs igazgató.","id":"20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7debf5-077a-4b34-858b-11e82377717d","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Hollik_Istvan_poszt_Facebook","timestamp":"2021. június. 03. 10:49","title":"Hollik István bele akart kötni Karácsonyba, de később inkább módosította egyik posztját a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden. A hibás jóslatok felemlegetésén túl is meghökkentő, hogy mennyire lelassult az oltási terv az ötmilliós határ elérése óta. Okozhatják ezt a barátságosabbnak tűnő járványadatok is, miközben a nyájimmunitás elérését már senki nem emlegeti.","shortLead":"A miniszterelnök korábban júniusra jósolta a hétmilliomodik ember beoltását, ez most már nagyon nincs napirenden...","id":"20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9adba1-50c2-4e09-9b20-ecaa1b238c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_oltasi_terv_lassulas_kampany","timestamp":"2021. június. 01. 17:40","title":"A kormány már senkit nem okolhat azért, mert nem sikerül elég embert beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]