[{"available":true,"c_guid":"0b8433c0-342f-460c-a0f4-f249a9a56ea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A klasszikus autók drágulásának nagyon úgy fest egyelőre nincs vége, különösen igaz ez a teljesen egyedi darabokra. ","shortLead":"A klasszikus autók drágulásának nagyon úgy fest egyelőre nincs vége, különösen igaz ez a teljesen egyedi darabokra. ","id":"20210607_18_milliard_forintert_arulnak_egy_59_eves_Ferrarit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b8433c0-342f-460c-a0f4-f249a9a56ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e631e3-1884-49f0-b4f2-50437525b04f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_18_milliard_forintert_arulnak_egy_59_eves_Ferrarit","timestamp":"2021. június. 08. 04:47","title":"18 milliárd forintért árulnak egy 59 éves Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64e4d5d-78e6-46b4-9570-6e67af0f3540","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Competition sportmodell motorjában találtak még 125 lóerőnyi, eddig szunnyadó teljesítményt.","shortLead":"A Competition sportmodell motorjában találtak még 125 lóerőnyi, eddig szunnyadó teljesítményt.","id":"20210608_635_loeros_lett_az_uj_bmw_m3_competition_tuning_manhart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e64e4d5d-78e6-46b4-9570-6e67af0f3540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ca5450-ddfc-48e0-84b3-5587f698c075","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_635_loeros_lett_az_uj_bmw_m3_competition_tuning_manhart","timestamp":"2021. június. 08. 11:21","title":"635 lóerős lett az új BMW M3 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","shortLead":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","id":"20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119395be-a2fc-48b6-b1ea-ecef695d6d35","keywords":null,"link":"/sport/20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","timestamp":"2021. június. 07. 13:47","title":"Oroszország zúgolódik az ukránok focimeze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly torlódásra kell számítani.","shortLead":"Komoly torlódásra kell számítani.","id":"20210608_kisbusz_baleset_M0_as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1884c-e2cb-4e88-bf17-e01cc7a58960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_kisbusz_baleset_M0_as","timestamp":"2021. június. 08. 07:58","title":"Két kisbusz ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi bűnnek tartja. ","shortLead":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi...","id":"20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230fa612-244b-480d-92ce-6d001fa72248","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","timestamp":"2021. június. 06. 21:40","title":"Kálomista: Az Elkxrtuk nem közpénzből forog, a gumilövedéket viszont abból vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint bár a gyermekek körében továbbra is ritka a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás, az egyre biztosabbnak látszik, hogy a betegség komolyabb gondokat okoz, mint a szezonális influenza.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint bár a gyermekek körében továbbra is ritka a koronavírus-fertőzés miatti elhalálozás...","id":"20210608_koronavirus_influenza_gyerekek_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e457db-1278-412b-aacd-67b0f3757b8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_koronavirus_influenza_gyerekek_tunetek","timestamp":"2021. június. 08. 18:28","title":"Kutatók szerint a koronavírus többféle tünetet okoz a gyerekeknél, mint az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt felfutó bevásárló startupok. A nagy rohanásnak ugyanakkor sokszor a futárok látják kárát.","shortLead":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt...","id":"202122_hazhoz_rohannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dceb65-d2b0-4755-abbc-577577d8d289","keywords":null,"link":"/360/202122_hazhoz_rohannak","timestamp":"2021. június. 07. 17:00","title":"Gyilkos versenyben rohannak bevásárolni az újhullámos házhozszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]