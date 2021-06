Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden fontos, a felhasználókat érintő szoftveres újdonságról hírt kaptunk.","shortLead":"Az Apple az idei évben is online tartja meg a szokásos éves fejlesztői konferenciáját, melynek nyitónapján minden...","id":"20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d548bcab-b758-4585-9616-f6b439ad09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f11116-87ab-4c6b-8b54-81b86f5a0929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_wwdc_2021_apple_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 21:46","title":"Bemutatta az Apple az izgalmas újdonságait – mutatjuk a legfontosabbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","shortLead":"A miniszterelnök szerint meg kell fékezni az európai baloldal külpolitikai ámokfutását.","id":"20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f376d8d-cbf0-4c6e-b74b-144532a1bcd6","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_orban_viktor_szamizdat_heiko_maas_eu_veto_nyilatkozat","timestamp":"2021. június. 07. 21:13","title":"Orbán az uniós nyilatkozatokról: Szánalmas papírtigriseknek látszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","shortLead":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","id":"20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc2413-b26a-4d18-bf28-fb29c5202a91","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","timestamp":"2021. június. 09. 12:35","title":"Ross és Rachel újra együtt: David Schwimmer és Jennifer Aniston fotón örökítették meg ölelkezésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","shortLead":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","id":"20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6cd3eb-553a-48a3-9e31-d96ef9b12468","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","timestamp":"2021. június. 08. 12:24","title":"Egy 12 éves fiú ugyanazon a héten érettségizett és diplomázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"5,1 százalékos inflációt mért a KSH idén májusra, ez pedig azt jelenti, hogy reális lehetőséggé vált egy kamatemelés. A legjobban az üzemanyagok és a dohánytermékek ára ugrott meg az elmúlt egy évben.","shortLead":"5,1 százalékos inflációt mért a KSH idén májusra, ez pedig azt jelenti, hogy reális lehetőséggé vált egy kamatemelés...","id":"20210609_inflacio_majus_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f2b859-511a-41c1-9333-af9aaba46d26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_inflacio_majus_mnb","timestamp":"2021. június. 09. 09:12","title":"Nyolc és fél éves rekordszinten maradt az infláció, Matolcsy máris bejelentette, hogy lépni fog az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","shortLead":"A rendőrség betörte a kocsi ablakát, így tudta kiszabadítani az embereket.","id":"20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a12aa50-fa61-46fa-99eb-ca44b0bee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d222e47-1b3e-4393-94aa-569cae58dd9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Tobben_bennrekedtek_egy_ego_autoban_Somogy_megyeben","timestamp":"2021. június. 08. 12:15","title":"Többen bennrekedtek egy égő autóban Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és még néhány országban nem ad ehhez hozzáférést a felhasználóknak.","shortLead":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és...","id":"20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402dd571-8d38-4acb-b643-51b8a6a58d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","timestamp":"2021. június. 08. 14:03","title":"Nem segít a kínai felhasználóknak az Apple, hogy titokban internetezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","shortLead":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","id":"202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec5f1f-ddc7-4e38-9f6b-188456377384","keywords":null,"link":"/360/202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","timestamp":"2021. június. 08. 14:00","title":"A hívó félhet: Rákattantak az oroszok a NATO-katonák telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]