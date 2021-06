Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b949e41a-f056-4fcf-9fea-21825d577aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az égi jelenséget nagyjából másfél órán keresztül lehetett látni Budapestről.","shortLead":"Az égi jelenséget nagyjából másfél órán keresztül lehetett látni Budapestről.","id":"20210610_Reszleges_napfogyatkozas_volt_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b949e41a-f056-4fcf-9fea-21825d577aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913f53d0-805d-46e2-81bc-42ce35fb3161","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_Reszleges_napfogyatkozas_volt_ma","timestamp":"2021. június. 10. 15:44","title":"Fotók jöttek a tőlünk is látható napfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","shortLead":"A nő megpróbálta elkergetni az állatot, de az nekiugrott.","id":"20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5758cf-2bbf-4fd0-be0d-a03318f73130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b65ad-8360-4ba3-a517-c35f148b9dd9","keywords":null,"link":"/elet/20210609_sakal_tyuk_somogy_megye","timestamp":"2021. június. 09. 11:05","title":"Aranysakál támadhatott egy tyúkjait védő nőre Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","shortLead":"Az indiai variáns mellett a nyájimmunitáshoz mindenkit be kellene oltani Oroszi Beatrix szerint.","id":"20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9637d29c-4d20-43c9-87fa-29fe7ff62cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_oroszi_beatrix_koronavirus_atoltottsag","timestamp":"2021. június. 09. 17:28","title":"Oroszi Beatrix: Nem elegendő a 75 százalékos átoltottság sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több, a pedofilellenes törvénycsomaghoz érkezett módosító indítványról döntött az Országgyűlés szakbizottsága. A kormánypárti többség tovább engedte a fideszes javaslatot, amely megtiltaná a homoszexualitás vagy a nemváltás bemutatását 18 év alattiaknak, leszavazta viszont azt az ellenzéki módosítót, amely sértettként ismerné el a pedofil tartalmakon szereplő gyerekeket.","shortLead":"Több, a pedofilellenes törvénycsomaghoz érkezett módosító indítványról döntött az Országgyűlés szakbizottsága...","id":"20210610_fidesz_modosito_pedofiltorveny_homoszexualitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21df786a-ff6c-4d71-b743-6c1d0a0c42e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08759b9e-5ec0-486c-8ec1-3dfc412c4460","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_fidesz_modosito_pedofiltorveny_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 10. 17:45","title":"Fideszes módosító a pedofiltörvényhez: tilos 18 év alattiaknak a homoszexualitás bemutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek mind azonos településről valók.","shortLead":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek...","id":"20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a7d606-e44c-47d9-9c12-7a9aac9fa4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","timestamp":"2021. június. 09. 10:07","title":"Rejtélyes agyi betegség jelent meg Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","shortLead":"15 ezer étterem kap kártérítést amiért a lezárások idején komoly veszteségei keletkeztek – írja a Parisien. ","id":"20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61df60ba-c527-4341-8cd9-12d4aeea206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f96c4b9-dffb-4a9b-ac3a-6625aaba0f7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Szazmilliardos_karteritest_fizet_egy_francia_biztosito_a_helyi_ettermeknek_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. június. 10. 13:23","title":"Százmilliárdos kártérítést fizet egy francia biztosító a helyi éttermeknek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple alkalmazásboltjában közölniük kell a fejlesztőknek, hogy az általuk kínált szoftver pontosan milyen adatokhoz fér hozzá. Ezek alapján készített beszédes infografikát egy VPN-szolgáltató.","shortLead":"Az Apple alkalmazásboltjában közölniük kell a fejlesztőknek, hogy az általuk kínált szoftver pontosan milyen adatokhoz...","id":"20210609_apple_ios_alkalmazasok_adatgyujtes_adatvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc42d4b-1853-408b-9451-8939f3a91885","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_ios_alkalmazasok_adatgyujtes_adatvedelem","timestamp":"2021. június. 09. 08:03","title":"Ha iPhone-ja van, itt megnézheti, melyik app gyűjti önről a legtöbb adatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]