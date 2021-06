Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","shortLead":"Halálos kockázatot is jelenthet a mobil a frontvonalon.","id":"202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe9c658-3d92-4d82-8eff-a19120035cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ec5f1f-ddc7-4e38-9f6b-188456377384","keywords":null,"link":"/360/202122__katonatelefonok__kibervedelem__alparancs__a_hivo_felhet","timestamp":"2021. június. 08. 14:00","title":"A hívó félhet: Rákattantak az oroszok a NATO-katonák telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","shortLead":"Most lesz egy éve, hogy az észak-koreai rezsim felrobbantotta a két Korea közötti párbeszédet segítő irodát.","id":"20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f49789-670f-43d3-847e-bd6746b35470","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_delkorea_eszakkorea_telefon_nem_veszik_fel","timestamp":"2021. június. 09. 08:42","title":"Dél-Korea egy éve próbálja minden reggel felhívni Észak-Koreát, de nem veszik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steven Brandenburg azért vette ki a Moderna vakcináját a speciális hűtőből, mert szerinte az átírja az ember DNS-ét.","shortLead":"Steven Brandenburg azért vette ki a Moderna vakcináját a speciális hűtőből, mert szerinte az átírja az ember DNS-ét.","id":"20210609_steven_brandenburg_vedooltas_vakcina_virustagado_oltasellenesseg_moderna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da772b40-2c04-4fe3-9692-de622056d99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_steven_brandenburg_vedooltas_vakcina_virustagado_oltasellenesseg_moderna","timestamp":"2021. június. 09. 15:03","title":"Három év börtönt kapott az amerikai gyógyszerész, aki 570 adag koronavírus elleni védőoltást tett tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","shortLead":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","id":"20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07752-cd3b-49ba-867c-6e5c660c5ec1","keywords":null,"link":"/elet/20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","timestamp":"2021. június. 09. 21:44","title":"Felbecsülték, mennyit érhet Habony Árpád órája, amit a toszkánai vitorlásversenyen viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacd9170-b294-49b5-8f45-8feabd851299","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ember alapvetően jó – ez a kutatás is erősíti ezt az elképzelést.","shortLead":"Az ember alapvetően jó – ez a kutatás is erősíti ezt az elképzelést.","id":"20210608_Csekely_nagylelkuseg_is_boldogabba_tesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacd9170-b294-49b5-8f45-8feabd851299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d905bf4-6346-404b-8e26-d2c2152c1d44","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210608_Csekely_nagylelkuseg_is_boldogabba_tesz","timestamp":"2021. június. 08. 13:15","title":"Csekély nagylelkűség is boldogabbá tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ leglátogatottabb oldalai váltak elérhetetlenné kedden délben.","shortLead":"A világ leglátogatottabb oldalai váltak elérhetetlenné kedden délben.","id":"20210608_internet_leallas_cdn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e95b26a-e19b-41bc-84a2-4f4caee93e68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_internet_leallas_cdn","timestamp":"2021. június. 08. 13:01","title":"Leálltak a legnagyobb weboldalak, oda a Spotify, a Reddit és több híroldal is [Frissítés: újra működnek]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást, pedig az MLSZ a saját szabályait is megszegve juttatta az extra támogatást Orbán Viktor fociakadémiájának.","shortLead":"Még a gyanú is hiányzik a NAV szerint a 3,2 milliárdos felcsúti tao-támogatás ügyéből, így nem is indítottak nyomozást...","id":"20210609_nav_nyomozas_felcsut_tao_tamogatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f2ef1a-ce8e-4a13-9b01-312b7d28b53c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_nav_nyomozas_felcsut_tao_tamogatasok","timestamp":"2021. június. 09. 17:55","title":"Nem nyomoz a NAV a felcsúti tao-támogatások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","shortLead":"Asot Pasinján azt mondta, készen áll a cserére.","id":"20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e6e984-fed4-4706-808b-f464fa337f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a05a857-272c-4eb8-a9cb-55d051089a37","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ormeny_miniszterelnok_Azerbajdzsan_hadifoglyok","timestamp":"2021. június. 09. 18:27","title":"Saját fiát ajánlotta fel túszként az Azerbajdzsánban tartott hadifoglyokért az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]