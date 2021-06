Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b6309ba-77ce-4856-b85f-a03aa05ce044","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A román dokumentumfilm nyerte el a legjobb európai filmnek járó 2021-es Lux közönségdíjat, amelyet az Európai Parlament elnöke, David Sassoli adott át a rendezőnek, Alexander Nanaunak szerdán Strasbourgban.","shortLead":"A román dokumentumfilm nyerte el a legjobb európai filmnek járó 2021-es Lux közönségdíjat, amelyet az Európai Parlament...","id":"20210610_Amikor_a_korrupt_egeszsegugy_embereletekkel_jatszik_a_Colectiv_nyerte_a_Lux_kozonsegdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6309ba-77ce-4856-b85f-a03aa05ce044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee423a2-f988-448a-ba60-fa1137032ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Amikor_a_korrupt_egeszsegugy_embereletekkel_jatszik_a_Colectiv_nyerte_a_Lux_kozonsegdijat","timestamp":"2021. június. 10. 10:47","title":"Amikor a korrupt egészségügy emberéletekkel játszik: a Colectiv nyerte a Lux közönségdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","shortLead":"A májusi eladási listán dobogós lett G. Fodor Gábor\r

\r

","id":"20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c884dbeb-c720-429b-8538-35adaf886bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739ee42-86f6-4feb-8353-19d7819152a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Nagyon_bejott_az_Orbankonyv_majdnem_megszorongatta_Leiner_Laurat_is","timestamp":"2021. június. 09. 13:24","title":"Nagyon bejött az Orbán-könyv, majdnem megszorongatta Leiner Laurát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos béremelési ajánlata ellen.","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkkal tiltakoznak csütörtökön a GE Aviation veresegyházi gyárában a cégvezetés 2 százalékos...","id":"20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f61261fe-4e0c-4803-b888-3849704178c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3719aa-b147-44bd-8770-0fce4e641b46","keywords":null,"link":"/kkv/20210608_Sztrajk_veresegyhaz_GE_gyar","timestamp":"2021. június. 08. 19:27","title":"Sztrájkot tartanak a veresegyházi GE-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól tájékozódik a biznisz világában. Mészáros Lőrinc új párjának új cége is hasít.\r

\r

","shortLead":"A NER-ben a nőrokonokhoz és az exekhez is dől a pénz. Látható, hogy a belügyminiszter felesége különösen jól...","id":"202123_gyulik_ahozomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23516a1-224f-4411-92c4-903ed90f13fc","keywords":null,"link":"/360/202123_gyulik_ahozomany","timestamp":"2021. június. 10. 11:00","title":"Milliárdos üzletet kötött a rendőrség egyik nagy beszállítójával Pintér Sándor felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf43782e-0d69-4ac6-8a5f-f631300a6bb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra optimalizálták céghálózatuk működtetését.","shortLead":"Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra...","id":"20210609_toth_csaba_biztonsagi_ceg_letartoztatas_afacsalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf43782e-0d69-4ac6-8a5f-f631300a6bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f79fe1b-a694-4a06-9f9f-21068708fb30","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_toth_csaba_biztonsagi_ceg_letartoztatas_afacsalas","timestamp":"2021. június. 09. 18:10","title":"Letartóztatták Tóth Csabát és három társát, sok százmilliós áfacsalás a gyanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949e41a-f056-4fcf-9fea-21825d577aba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az égi jelenséget nagyjából másfél órán keresztül lehetett látni Budapestről.","shortLead":"Az égi jelenséget nagyjából másfél órán keresztül lehetett látni Budapestről.","id":"20210610_Reszleges_napfogyatkozas_volt_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b949e41a-f056-4fcf-9fea-21825d577aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913f53d0-805d-46e2-81bc-42ce35fb3161","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_Reszleges_napfogyatkozas_volt_ma","timestamp":"2021. június. 10. 15:44","title":"Fotók jöttek a tőlünk is látható napfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","shortLead":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","id":"20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade0e2c-1113-4b17-acc9-293d6b62809f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2021. június. 09. 06:41","title":"Szolid tuningot kapott az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d9af8a-7e1c-4237-987c-d1a068b3172b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, élő közvetítésünkben egészen a döntő lefújásáig minden nap beszámolunk a legfontosabb tudnivalókról. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, élő közvetítésünkben egészen a döntő lefújásáig minden nap...","id":"20210610_eb_pp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d9af8a-7e1c-4237-987c-d1a068b3172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80984ede-824f-4df9-a612-b9aca0e67428","keywords":null,"link":"/sport/20210610_eb_pp","timestamp":"2021. június. 10. 09:46","title":"Sérülés miatt cserélnének játékost az olaszok – folytatódik a hvg.hu percről percre közvetítése az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]