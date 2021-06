Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2456acc5-eaad-4bf6-a130-ce9bcd20f025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dodge Charger különlegessége, hogy a hatalmas motor nem a szokásos módon a motortérből fog \"kilógni\", hanem Vin Diesel mögött lesz. ","shortLead":"Dodge Charger különlegessége, hogy a hatalmas motor nem a szokásos módon a motortérből fog \"kilógni\", hanem Vin Diesel...","id":"20210610_Kozel_300_millio_forintert_epitettek_Vin_Diesel_autojat_az_uj_Halalos_iramban_filmhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2456acc5-eaad-4bf6-a130-ce9bcd20f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ed74d6-f766-4e8f-a52f-a41c1018baf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Kozel_300_millio_forintert_epitettek_Vin_Diesel_autojat_az_uj_Halalos_iramban_filmhez","timestamp":"2021. június. 11. 04:43","title":"300 millió forintért építették Vin Diesel autóját az új Halálos iramban filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi autójában elhullott kutyát találtak, a lakásából őztetem is előkerült.","shortLead":"A férfi autójában elhullott kutyát találtak, a lakásából őztetem is előkerült.","id":"20210610_allattetem_kobanya_lakas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f87881-8de9-4474-bb25-1457c7090b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868bfd20-8f44-42cd-9756-955ae8e1b3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_allattetem_kobanya_lakas_rendorseg","timestamp":"2021. június. 10. 12:36","title":"Állattetemeket tárolt a lakásában egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6974eb1-6b91-4b13-8603-a5611fb6a739","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint október 22-én debütálhat a Battlefield-sorozat legújabb része, a Battlefield 2042.","shortLead":"A tervek szerint október 22-én debütálhat a Battlefield-sorozat legújabb része, a Battlefield 2042.","id":"20210609_battlefield_2042_lovoldozos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6974eb1-6b91-4b13-8603-a5611fb6a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb087d0-4ef7-4a07-bd41-e8e8ed04c9d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_battlefield_2042_lovoldozos_jatek","timestamp":"2021. június. 09. 19:03","title":"Videó: Kijött az új Battlefield előzetese, mindent elsöprő játékot ígér az EA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","shortLead":"Az első misszió során szemcsés képek és videók érkeztek, de a lézertechnika ezen is segíthet.","id":"20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219bd2e9-c92a-41e7-ba32-16e1af21063a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98ebb9b-3195-42f3-b5b6-aa8a2bcf4f80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_nasa_lezer_holdra_szallas_orion_urhajo","timestamp":"2021. június. 10. 10:03","title":"A NASA rajta van, hogy a következő holdra szállást már 4K-ban nézhessük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG címlapsztorijából.","shortLead":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG...","id":"20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64e639-257b-4681-b038-c43e9ade14fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Jól fialtak a kormánybarát cégek, de a foglalkoztatást mégsem ők fogják megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs. Szerinte semmi nem sürgeti a kormányt a döntésben, és csak akkor lesz Fudan Egyetem, ha a budapestiek úgy döntenek. A Miniszterelnökség államtitkára azt mondta a hvg360-nak, nem foglalkoztatja a főpolgármesteri tisztség, nincs napirenden nála a kérdés. \r

","shortLead":"A feladatok egy kormányon belül jönnek-mennek, ezért került el tőle a Diákváros projekt ügye – mondta Fürjes Balázs...","id":"20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5f0f0f4-b8eb-408a-bba1-54374ca8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c658371e-b470-4f73-84a7-32974e935504","keywords":null,"link":"/360/20210610_Elesben_Furjes_Balazzsal","timestamp":"2021. június. 10. 13:00","title":"Élesben Fürjes Balázzsal: Engem senki nem futtatott feleslegesen Fudan-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fdfc4-996f-410a-8de3-5d417018b2fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törökország–Olaszország-meccsel kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a törökök elvileg pályaválasztók az egyébként Rómában rendezett nyitómeccsen. A papírforma és a helyszín a 27 meccse veretlen olaszoknak kedvez, de a török védelem könnyen meglepheti Roberto Mancini csapatát.","shortLead":"Törökország–Olaszország-meccsel kezdődik a 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság, a törökök elvileg pályaválasztók...","id":"20210611_olasz_torok_nyitomeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649fdfc4-996f-410a-8de3-5d417018b2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d792a57-4cff-40ae-afc7-530815a329b5","keywords":null,"link":"/sport/20210611_olasz_torok_nyitomeccs","timestamp":"2021. június. 11. 09:00","title":"Hosszú idő után magukra találó válogatottak összecsapása nyitja meg az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","shortLead":"A cég tulajdonosai a növekedés és a terjeszkedés érdekében a profit többségét a cégben hagyják.","id":"202123_hell_tele_energiaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=376765d3-9a8a-4b6d-953a-75cacb610bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078b5e5f-5192-4715-8270-c2a8d7535b2a","keywords":null,"link":"/360/202123_hell_tele_energiaval","timestamp":"2021. június. 10. 14:00","title":"Akkora lett az energitalos Hell, hogy több saját vagyonkezelő is kell neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]