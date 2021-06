A szokásosnál is fontosabb, hogy a felhasználók telepítsék a Windows 10-hez újonnan elérhető frissítést, az ugyanis nem csak a szoftver működését teszi stabilabbá. A csomag hat nulladik napi (zero day) sérülékenységet is megszüntet. Ha ez nem volna elég: a biztonsági réseket a redmondi cég szerint már a hackerek is ismerik.

A nulladik napi sérülékenység közül ötöt fontos, így azonnali javításra szoruló hibaként jegyez a Microsoft, egy pedig az ennél is magasabb, kritikus prioritást kapott. (A javítócsomagot persze nem kizárólag a most felfedezett hibák miatt célszerű telepíteni, hanem amúgy is.)

A Microsoft közlése szerint a szokásos hibafeltáró munka során több mint ötven egyéb problémát is beazonosítottak, amelyek ugyan nem számítanak égetően zavaró jelenségeknek, de ezeket is kiküszöbölték. A rendszer által felkínált csomag telepítésével pedig ezektől is mentesül a felhasználó.

A frissítéseket a Gépház, majd a Frissítés és biztonság menüpontba lépve lehet letölteni és telepíteni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.