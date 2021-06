Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás formájában az olaszok.","shortLead":"3:0-ra győzték le a törököket pénteken, de egy régi barát előtt is lerótták a tiszteletüket – igaz, egy káromkodás...","id":"20210612_karomkodas_olaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f58336-4d19-4585-b8cb-5ef4da061240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36c0b50-ad54-4039-b0a2-976690533824","keywords":null,"link":"/elet/20210612_karomkodas_olaszok","timestamp":"2021. június. 12. 14:31","title":"Az olasz góllövők egy színésznagyságot idézve szentségeltek a kamerának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","shortLead":"Gyorsított eljárással folyósítja a kormány a vállalkozásoknak odaítélt támogatásokat.","id":"20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa758f3a-af37-4296-8464-41b25d84eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72510ed-3a4e-4590-94ed-107c629baa97","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_15_milliardot_kap_a_hazai_ruha_es_kreativipar","timestamp":"2021. június. 11. 09:26","title":"15 milliárdot kap a hazai ruha- és kreatívipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelszavakról egyelőre senki nem tudja, hogy működnek-e, de a fájl mérete így is aggasztó.","shortLead":"A jelszavakról egyelőre senki nem tudja, hogy működnek-e, de a fájl mérete így is aggasztó.","id":"20210611_rockyou2021_lopott_jelszo_txt_hackerforum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675d70e2-f44b-438a-b167-519070dbeaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_rockyou2021_lopott_jelszo_txt_hackerforum","timestamp":"2021. június. 11. 17:33","title":"Kikerült a netre egy TXT-fájl, 8,4 milliárd jelszó van benne – lehet, hogy az öné is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori felfedezése Németország egyik legrégibb városában. ","shortLead":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori...","id":"20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f1f5c-78d2-47ee-bf2f-05114760ca90","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","timestamp":"2021. június. 12. 16:03","title":"400 kilónyi római kori leletet találtak, ez az elmúlt 100 év legjelentősebb felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány azt kéri a kormánytól, hogy “hagyják békében élni a magyar szivárványcsaládokat és a gyermekeiket”.","shortLead":"Az alapítvány azt kéri a kormánytól, hogy “hagyják békében élni a magyar szivárványcsaládokat és a gyermekeiket”.","id":"20210611_szivarvanycsaladok_homoszexualitas_nemvaltas_fideszes_javaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d998b2-ebf7-4c90-ab5f-f4947ff2ff99","keywords":null,"link":"/elet/20210611_szivarvanycsaladok_homoszexualitas_nemvaltas_fideszes_javaslat","timestamp":"2021. június. 11. 15:06","title":"Szivárványcsaládokért Alapítvány: Az akar valamit betiltani, aki tudja, hogy egy valódi vitában alulmaradna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadás külföldön történt, és a cég szerint az ügyfelek fizetési információihoz nem fértek hozzá.","shortLead":"A támadás külföldön történt, és a cég szerint az ügyfelek fizetési információihoz nem fértek hozzá.","id":"20210611_hackertamadas_hackerek_mcdonalds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afc6f0-db3c-4ff2-9ecd-3647cc96a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_hackerek_mcdonalds","timestamp":"2021. június. 11. 21:07","title":"Hackerek betörtek a McDonald’s rendszerébe, és egyből vitték a céges adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d82ee3-ca0e-410b-a032-5f57fe046164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs a járvány végével indokolja, hogy nem tartanak több tájékoztatót. ","shortLead":"Az operatív törzs a járvány végével indokolja, hogy nem tartanak több tájékoztatót. ","id":"20210611_optorzs20210611","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d82ee3-ca0e-410b-a032-5f57fe046164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73da6cfd-9c0b-436a-bc24-204d64c96729","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_optorzs20210611","timestamp":"2021. június. 11. 11:44","title":"Vége az operatív törzs tájékoztatóinak, csak hét közben fognak adatokat közzétenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]