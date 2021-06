Az egyik legértékesebb hirdetési felület a YouTube számára a videomegosztó főoldalának legfelső része. Ez az a hely, amit a legtöbb pénzért tud értékesíteni a hirdetőknek, ám mostantól nem minden oda szánt reklámot fogad majd be a vállalat.

A YouTube közlése szerint a jövben sem politikai, sem a szerencsejátékkal kapcsolatos, sem az alkoholt vagy vényköteles gyógyszereket hirdető reklám nem jelenhet majd meg ezen a helyen – számolt be róla az Axios. A Google képviselője a The Verge-nek arról beszélt, az, hogy milyen reklámok jelennek meg a főoldalon, nagyban befolyásolja a felhasználói élményt. A mostani tiltás a YouTube mobilos alkalmazásának nyitóoldali helyére is vonatkozik.

© YouTube

A politikai hirdetésektől azt is várja a cég, hogy segít megelőzni a különböző vitákat. Donald Trump például a 2020-as amerikai elnökválasztás idején három napra megvette a helyet, ami sokakban ellenérzést keltett.

A Google egyébként 2020 vége óta teszi lehetővé a felhasználóknak, hogy a szerencsejátékkal és az alkohollal kapcsolatos hirdetéseket letiltsák a Hirdetések személyre szabása oldalon, és ez elvileg a fejléc-hirdetésekre is vonatkozik. A mostani lépéssel azonban ezt most alapértelemeztté tette a Google, így a jövőben a fent felsorolt hirdetésekből jóval kevesebbet láthatunk.

