[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek...","id":"20210615_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9912b8-9d44-4a1c-9c03-0112707c033a","keywords":null,"link":"/360/20210615_Radar360","timestamp":"2021. június. 15. 08:00","title":"Radar360: A melegeken és az ellenzéken is fojtófogást alkalmaz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","shortLead":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","id":"20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e4be1-fc03-47c2-aca8-098c74dc3dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","timestamp":"2021. június. 16. 10:35","title":"Átkelőhajót indít a BKK és a MAHART a Lánchíd felújítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg \"a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást\".","shortLead":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait...","id":"20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2304ab-e0ec-48e1-a046-e81add9098f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 14. 17:53","title":"Tízezren tüntettek a Kossuth téren a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A Babaváró egy államilag támogatott hitelkonstrukció, melynek legfontosabb feltételei sztenderdek, így például a kamat, a bírálati idő és a gyermek születése után járó kedvezmények szempontjából gyakorlatilag mindegy, melyik banktól igényli a pár. Vannak ugyanakkor bankspecifikus feltételek, ezeken pedig akár az is múlhat, hogy valaki megkapja-e a hitelt, vagy ha hitelez is a bank, mekkora összegre számíthat. Ezeket gyűjtöttük az alábbiakban össze.","shortLead":"A Babaváró egy államilag támogatott hitelkonstrukció, melynek legfontosabb feltételei sztenderdek, így például a kamat...","id":"20210616_Nagyon_nem_mindegy_melyik_banktol_igenyeljuk_a_Babavarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99e95e2-70d0-41aa-990e-87e1f42b02fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Nagyon_nem_mindegy_melyik_banktol_igenyeljuk_a_Babavarot","timestamp":"2021. június. 16. 13:17","title":"Nagyon nem mindegy, melyik banktól igényeljük a Babavárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő többségük előre átgondolt stratégia híján, lényegében találomra költi a pénzét – derül ki a Digitális Versenyképességi Mutató (Digiméter) 2021 tavaszi méréséből, amely ezúttal célzottan a kkv-k marketingaktivitását vizsgálta. A friss adatok azt is megmutatják, hogy a módszeresség hiánya sokaknál hogyan \"ég bele a rendszerbe\": mivel az átgondolatlanul elindított kampányok kiértékelése sem professzionális módszerekkel történik, ez megnehezíti a következő etapok tudatos tervezését.","shortLead":"A magyarországi kis- és középvállalatok közel fele végez valamilyen online csatornán marketingtevékenységet, ám döntő...","id":"20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c43b8d9f-e4ec-4261-bc95-425717b2cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7317a36-94da-4ea8-a941-4a2172d080f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_digimeter_2021_felmeres_eredmenyek_kkv_marketing","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"Találomra költik a pénzüket a neten a magyar cégek, már amelyik egyáltalán hajlandó ilyesmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például színezéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334482b1-2c47-44fa-afab-51688987b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b47-d749-463e-9a45-b2e88ed38151","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Foci_helyett_Szinesceruzak","timestamp":"2021. június. 16. 09:30","title":"Foci helyett: Színes ceruzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]