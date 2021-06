Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene hosszú hetekkel később kért bocsánatot a szavaiért.","id":"20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286fbc8f-33ff-433b-8399-09a11e362311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632e7239-7183-45b0-bab1-fb6be78b4132","keywords":null,"link":"/elet/20210616_A_holokauszthoz_hasonlitotta_a_kotelezo_maszkviselest_egy_amerikai_kepviselo","timestamp":"2021. június. 16. 11:35","title":"A holokauszthoz hasonlította a kötelező maszkviselést egy amerikai képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvilágosításra szükség van szerinte, a szexuális másság népszerűsítésével viszont nem ért egyet.","shortLead":"A felvilágosításra szükség van szerinte, a szexuális másság népszerűsítésével viszont nem ért egyet.","id":"20210617_jakab_peter_homofobtorveny_jobbik_magyarazkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5915ac-cc99-4b80-8999-00134d4d61e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_jakab_peter_homofobtorveny_jobbik_magyarazkodas","timestamp":"2021. június. 17. 11:56","title":"Jakab Péter szerint kirekesztő számonkérni a Jobbikon a homofóbtörvény megszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja a szakszervezet.\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja...","id":"20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefe5b5d-3ef7-45d6-8f31-4ead76c7589a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","timestamp":"2021. június. 16. 12:11","title":"PDSZ: Személyes tragédiák sorát indíthatja el a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek alkalmazás biztonsági funkcióját, a végpont-végpont közti titkosítást.","shortLead":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek...","id":"20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd134a9-298d-4f9e-a1de-165f5e33086f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","timestamp":"2021. június. 16. 15:03","title":"Androidos? 