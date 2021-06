Bár a Spotifyon is kereshetünk klasszikus zenéket, a Concertmaster weboldalon jóval egyszerűbb a dolgunk, ráadásul ez az oldal is a Spotifyon alapszik, tulajdonképpen a klasszikus zene összetett felépítését hozza a Spotifyba. Kombinálja az Open Opus könyvtár zeneszerzőit és műveit a Spotify metaadatok automatizált elemzésével, és az eredmény egy ingyenes, nyílt alkalmazás, amely a Spotify és a klasszikus zene együttműködését eredményezi. A Spotifyjal való szimbiózis annyira erős, hogy ahhoz, hogy a Concertmastert teljes egészében kihasználjuk, Spotify előfizetésre van szükség.

Amikor fellépünk a weboldalra, be kell jelentkeznünk a Spotifyba (a bejelentkezési folyamat közvetlenül a Spotify szerverein történik), és már láthatjuk is a fő felületet, ahol több mint 200 zeneszerző több tízezer művéből válogathatunk. A zeneszerzők ábécé-rendben találhatók, de lehet keresni műfajra és időszakokra is. Igen érdekes, hogy egy-egy zeneszámot különböző előadók, karmesterek tolmácsolásában is meghallgathatjuk. Valamennyi zeneszám, illetve album mellett található egy plusz jel és egy szív ikon. Ezek segítségével hozhatunk létre lejátszási listákat, illetve kedvenceink gyűjteményét, mindkettőt tetszés szerint bővíthetjük. Lejátszási listáinkat megoszthatjuk másokkal is, ehhez csupán egy linket kell elküldenünk. A Concertmaster egyébként automatizált szűrőket is használ, hogy ne kerüljenek fel rossz vagy hiányos felvételek az oldalra.

© ConcertMaster

A Concertmaster egyébként okostelefonos alkalmazás formájában is elérhető, egyelőre azonban csak iOS-es változata van (Concertmaster Player). Mint említettük, a szolgáltatás csak a Spotfyjal működik, azonban megjelent már a hasonló Concertino alkalmazás az Apple Music felhasználói számára. Mindkét szolgáltatás nyílt forráskódú szoftveren alapszik, így el lehet készíteni ezek verzióit más szolgáltatásokhoz.

