Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán alkotmányos-e a jogszabály.","shortLead":"A képviselő szerint Kozma Ákos a melegellenes törvény hatályba lépése után meg tudja vizsgálni, hogy egyáltalán...","id":"20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29339d0d-fbf0-4def-a661-7717c66286d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Szel_Bernadett_ombudsman_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 19. 13:28","title":"Szél Bernadett: Az ombudsmanhoz fordulok az lmbt+ fiatalok alapjogsérelme miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d6315-632d-4ce5-b3b2-655b07c5e4b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, az apák napja végképp megvetette a lábát az ünnepek között.","shortLead":"Úgy tűnik, az apák napja végképp megvetette a lábát az ünnepek között.","id":"20210620_A_politikusok_nem_gyoznek_posztolni_az_apjukrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d6315-632d-4ce5-b3b2-655b07c5e4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab769c07-bb3a-462d-b45c-d518e1dbbf23","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_politikusok_nem_gyoznek_posztolni_az_apjukrol","timestamp":"2021. június. 20. 12:20","title":"A politikusok nem győznek posztolni az apjukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában, míg Svájc Törökországgal játszik Bakuban. Az eddig látottak alapján szinte biztos, melyik meccset lesz érdemes nagy képernyőn nézni.","shortLead":"Az A csoport összecsapásaival kezdődik a harmadik csoportkör az Európa-bajnokságon, Olaszország Walest fogadja Rómában...","id":"20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71abc68e-1581-464b-928c-6c8e23be6857","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Indulnak_a_parhuzamos_meccsek_az_Ebn_olasz_hengereles_es_svajcitorok_szenvedes_varhato_egyidoben","timestamp":"2021. június. 20. 15:50","title":"Indulnak a párhuzamos meccsek az Eb-n: olasz hengerelés és svájci-török szenvedés várható egyidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","id":"20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daae47a-66b1-46c7-a304-0737a6d968b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","timestamp":"2021. június. 19. 12:13","title":"Gothár Péter is újra színházban rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már Newton is leírta.\r

\r

","shortLead":"Sokszor úgy érezzük, ellentmond minden fizikai törvénynek egy-egy kapura lövés. Nos, nem mind mond ellent, és ezt már...","id":"20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=384c4288-937c-499f-894b-fa9580e58aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94242e2-dda0-4537-abbe-7b7a3d7596ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_A_fizikusok_meg_tudjak_magyarazni_az_egeszen_hihetetlen_szabadrugasgolokat_is_video","timestamp":"2021. június. 19. 09:41","title":"A fizikusok meg tudják magyarázni az egészen hihetetlen szabadrúgásgólokat is (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","shortLead":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","id":"20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620ab76-f275-4f49-b70b-f3bbb900d93e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","timestamp":"2021. június. 20. 15:03","title":"Kedveli a klasszikus zenét? Akkor ez az oldal önnek készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]