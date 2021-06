Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","shortLead":"Egy változás van a magyar kezdőcsapatban a portugálok elleni meccshez képest.","id":"20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971dec4d-0240-4f76-b0e7-6da8190d2a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949654c-b975-440d-8c4b-e132dc8f39f8","keywords":null,"link":"/sport/20210619_MagyarorszagFranciaorszag_Kihirdettek_a_kezdocsapatokat","timestamp":"2021. június. 19. 14:16","title":"Magyarország-Franciaország: Kihirdették a kezdőcsapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3dd8d5-e410-4a51-b56e-1d1596c34707","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ma négy meccs van műsoron az Eb-n, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek. Este 6-tól Észak-Macedónia Hollandiával, Ukrajna pedig Ausztriával meccsel, majd 9-től következik az orosz–dán és a finn–belga találkozó. Valamennyit percről percre tudósítjuk majd, itt.","shortLead":"Ma négy meccs van műsoron az Eb-n, amelyekkel a C és a B jelű csoportban is véget érnek a küzdelmek. Este 6-tól...","id":"20210621_foci_eb_euro2020_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c3dd8d5-e410-4a51-b56e-1d1596c34707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c7310f-d3bb-4e77-8b32-2fbad01316c0","keywords":null,"link":"/sport/20210621_foci_eb_euro2020_","timestamp":"2021. június. 21. 07:40","title":"Két csoport, megannyi kérdés – percről percre a foci-Eb 11. napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása szerint ő szinte kivétel nélkül mindet elkövette, amíg az évek során próbált rájönni, milyen dolgok érdemelnek helyet az otthonában. Az alábbi lista segíthet felhívni a figyelmet pár bakira.","shortLead":"A népszerű vlogger összegyűjtötte a környezetünk minimalizálása közben előforduló leggyakoribb hibákat. Bevallása...","id":"20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee632bd4-b515-4444-a67f-bc339af62084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57419eaa-09e8-41a3-bc21-2cbfd74e0478","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210620_7_gyakori_hiba_a_holmijaid_szelektalasakor__Viszkok_Fruzsi_tanacsai","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"7 gyakori hiba a holmijaink szelektálásakor - Viszkok Fruzsi tanácsai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","shortLead":"Nem a levegőbe ígérgetett a szövetségi kapitány a tippjátékunkban.","id":"20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ce6a5f-03f5-4e9e-95d7-041e1e9891ba","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Marco_Rossi_francia_kezdo_tizenegy","timestamp":"2021. június. 19. 17:24","title":"Marco Rossi a hvg.hu-nak már az Eb előtt megmondta, hogy 1-1-et játszunk a franciákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé tették, hogy a jobboldal nyeri-e a választásokat.","shortLead":"Tizenhat év után korszakváltás lesz a német belpolitikában, ahol a feltörekvő Zöldek egy időre még azt is kétségessé...","id":"202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6809cdd-d78b-449d-9e87-e303856e72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67f1753-1a9f-4af0-8de5-a503fd62645f","keywords":null,"link":"/360/202124__nemetorszag__zold_remenyek__konzervativ_bizonytalansagok__elvesznek_a_reszletekben","timestamp":"2021. június. 20. 13:30","title":"Németországban visszajöttek a meccsbe a kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár Orbán Viktor nemrég azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem lesz, a Népszava szerint már megint előkerült egy dokumentum, ami két törvény, egy kormányrendelet és négy miniszteri rendelet módosításáról szól.","shortLead":"Bár Orbán Viktor nemrég azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem lesz, a Népszava szerint már megint...","id":"20210621_egeszsegugyi_atalakitas_22_milliard_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db827ec-96da-405a-82de-89ae85536057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_egeszsegugyi_atalakitas_22_milliard_forint","timestamp":"2021. június. 21. 07:26","title":"Még az idén adhat egy 22 milliárd forintos injekciót a kormány az egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat a filmnézés szórakozásból tudatos önfejlesztéssé? Ezekre a kérdésekre is választ ad a HVG Extra Pszichológia magazin új videósorozata, amelyben Kapitány-Fövény Máté elemez filmeket.","shortLead":"Mit lehet tanulni emberismeretről, kapcsolati dinamikákról, a krízisek lélektanáról a sorozatokból? Hogyan válhat...","id":"20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052a491b-bbb3-4cff-b605-a0aee585e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb6016f-21c2-4cca-9332-5bfbc11c9649","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210620_Hogyan_nez_filmet_egy_pszichologus","timestamp":"2021. június. 20. 20:15","title":"Hogyan néz filmet egy pszichológus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]