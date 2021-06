A NASA-val együttműködve különleges, az űrmissziók során is biztonsággal használható mosószert fejlesztene ki a Tide, illetve a márka mögött álló Procter & Gamble – írta az Engadget. A portál szerint a két fél közötti együttműködés már létrejött, ami azt jelenti, hogy az űrhajósok rövidesen elkezdhetik tesztelni az amerikai cég ötleteit.

© Procter and Gamble

Az asztronautáknak nincs lehetőségük mosni az űrben, hiszen egyrészt korlátozott vízkészlettel rendelkeznek, másrészt egy Föld körüli pályán mozgó gépben (mint amilyen a Nemzetközi Űrállomás is) nem lehet akármilyen anyagokat használni. Az űrhajósok ezért általában többször is felveszik ugyanazt a ruhát, egészen addig, míg a rakományhajók újat (és tisztát) nem hoznak. A hosszabb űrmissziók alatt azonban lehetetlen lesz utánpótlást intézni. Ezért döntött úgy a NASA, hogy partnert keres, akivel megvalósíthatnánk az űrben is működő mosószert, a választás pedig a témában nagy tapasztalattal rendelkező Tide-ra esett.

A cég időközben elő is állított egy teljesen lebomló anyagot, ami állításuk szerint a kevés víz ellenére is képes eltávolítani a foltokat, valamint kellemetlen szagokat, és a zárt vízrendszerbe is beengedhető. A fejlesztést a Nemzetközi Űrállomáson, mikrogravitációs körülmények közt fogják tesztelni, 2022-től. Az asztronauták mindemellett a Tide különleges folteltávolító tollait és kendőit is megvizsgálják.

