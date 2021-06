Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","shortLead":"Az út menti árokba csapódott egy személyautó.\r

","id":"20210623_halalos_baleset_m7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cfc41f-1a61-4f9b-949b-60d442b61209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a504c6-10f5-4be7-9edb-0a5e27666208","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_halalos_baleset_m7","timestamp":"2021. június. 23. 05:40","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77297f15-2982-403a-95c1-5ef6fe171302","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Mozgókép Fesztiválon nyolc nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm bemutatója szerepel a programban. Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban szabadtéri vetítések, koncertek közönségtalálkozók, gasztroprogramok tarkítják az eseményt.","shortLead":"A Magyar Mozgókép Fesztiválon nyolc nagyjátékfilm, három tévéfilm és egy dokumentumfilm bemutatója szerepel...","id":"202124_filmmustra__mozi_a_javabol_magyar_mozgokep_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77297f15-2982-403a-95c1-5ef6fe171302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f168d8-6a3b-4610-ba27-f9d11da7e0c9","keywords":null,"link":"/360/202124_filmmustra__mozi_a_javabol_magyar_mozgokep_fesztival","timestamp":"2021. június. 22. 12:00","title":"Új névvel és új helyszíneken kezdődik a magyar filmek éves seregszemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7ca21-2818-4734-a6f3-b460f56a5768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a férfi az engedély megszerzése után 20 lőszert vásárolt egy amerikai vadászpuskához.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a férfi az engedély megszerzése után 20 lőszert vásárolt egy amerikai vadászpuskához.","id":"20210622_szeged_kettos_gyilkossag_gyogyszeresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fca7ca21-2818-4734-a6f3-b460f56a5768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978eeb5a-1830-4f95-a69e-1c28b9ec91f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szeged_kettos_gyilkossag_gyogyszeresz","timestamp":"2021. június. 22. 20:30","title":"Napokkal a kettős gyilkosság előtt szerzett fegyvertartási engedélyt a szegedi gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be az eseményről.","shortLead":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be...","id":"20210623_munchen_elo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac60342-fb69-42fa-bcdd-c66cfb1ae8e3","keywords":null,"link":"/elet/20210623_munchen_elo_video","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":"Így vonultak a magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","shortLead":"A termelésük átstrukturálásának egyik fontos alapköve lesz a debreceni gyár beindítása is. ","id":"20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f055f0-5d21-4971-8734-f7fd79854367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Jelentosen_csokkentene_autoinak_gyartasi_koltsegeit_a_BMW","timestamp":"2021. június. 22. 11:46","title":"Jelentősen csökkenti autóinak gyártási költségét a BMW, beindítják a debreceni gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","shortLead":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","id":"20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec43824-403e-4474-aee1-9b301132a8b1","keywords":null,"link":"/sport/20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","timestamp":"2021. június. 22. 14:20","title":"Tisztázta az álláspontját az UEFA az Eb-döntő helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis egy poén erejéig. ","shortLead":"Legalábbis egy poén erejéig. ","id":"20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9810f8-d9b3-4257-b027-62a46348890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85922c8-4d32-45fd-99be-dc5eb67009eb","keywords":null,"link":"/elet/20210623_IKEA_Cristiano_Ronaldo_viz","timestamp":"2021. június. 23. 15:04","title":"Az IKEA is lecsapott a Ronaldo-ügyre, Cristiano névre keresztelték a vizesüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","shortLead":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","id":"20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e21a02-0e33-4f58-ab63-e9294fe80442","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","timestamp":"2021. június. 22. 12:56","title":"Külön logót kap Erzsébet királynő platinajubileuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]