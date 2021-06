Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5fff50f5-4428-442a-bde4-624187535c37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a szűk keretből.","shortLead":"A sérült Szoboszlai Dominik mellett a kapus Tóth Balázs és a védő Spandler Csaba maradt ki a szűk keretből.","id":"20210601_keret_foci_eb_marco_rossi_szoboszlai_dominik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fff50f5-4428-442a-bde4-624187535c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881fc71-42fa-49c5-b1ac-a7343187bead","keywords":null,"link":"/sport/20210601_keret_foci_eb_marco_rossi_szoboszlai_dominik","timestamp":"2021. június. 01. 17:55","title":"Keretet hirdetett Rossi, Szoboszlai kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, a sorozathoz közeli álló forrás szerint a stáb alapos kutatómunkát végzett a forgatókönyvírás előtt. ","shortLead":"Egy, a sorozathoz közeli álló forrás szerint a stáb alapos kutatómunkát végzett a forgatókönyvírás előtt. ","id":"20210531_A_Korona_Netflix_Diana_hercegno_Martin_Bashir_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446d74d-89f2-4c44-ae31-ab83b9a46b00","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Korona_Netflix_Diana_hercegno_Martin_Bashir_interju","timestamp":"2021. május. 31. 15:40","title":"A Korona új évadában is benne lesz a botrányos Diana-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július elsejétől 18-áig tekinthető meg a Városliget szívében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ezután a Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Természet és- Környezetvédelmi Fesztiválon látható majd újra. Addig is, amíg nem jut el személyesen ezekre a helyszínekre, bemutatunk néhány jól elkapott pillanatot. ","shortLead":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július...","id":"20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb1674-71ed-45ad-9199-4f4dd89c4bf3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","timestamp":"2021. június. 01. 18:30","title":"Lebilincselő képeken Magyarország természeti kincsei – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","shortLead":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","id":"20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7500607-0030-4369-9fca-d30523fb5e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 01. 17:07","title":"Túlélte a koronavírust és Ákos-dallal jelentkezett a hetekig lélegeztetett Bányai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 26-án Balatonfüreden lesz a díjátadó.\r

\r

","shortLead":"Június 26-án Balatonfüreden lesz a díjátadó.\r

\r

","id":"20210602_Kozzetettek_a_magyar_Oscar_jeloltjeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28fb769-d758-431b-a84b-e92ee757e99e","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_Kozzetettek_a_magyar_Oscar_jeloltjeit","timestamp":"2021. június. 02. 10:15","title":"Közzétették a \"magyar Oscar-díj\" jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka, amellyel újraszabályoznák ezt a területet, de az érdekek összeütközése miatt ez nagyon nehéz lesz.","shortLead":"Tizenhat éves az az uniós jogszabály, amely az állatok szállítás közbeni jogairól szól. Megkezdődött az a munka...","id":"20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=830e5378-12b1-4b87-8716-6fe48cf02c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475a10-2967-4813-bc9f-9a965da88b06","keywords":null,"link":"/eurologus/20210531_Europai_vita_a_vagohidig_tarto_allatjoletrol","timestamp":"2021. május. 31. 17:27","title":"Uniós vita az állatjólétről: a kamionsofőr vezetési technikáján is múlik, milyen minőségű hús kerül az asztalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","id":"20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cb731f-f9fa-42d4-a97a-10a3fb06246e","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 17:39","title":"Szabadon engedték Giovanni Falcone vizsgálóbíró gyilkosát Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]