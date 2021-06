Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamion és egy teherautó ütközött össze.","shortLead":"Egy kamion és egy teherautó ütközött össze.","id":"20210622_torlodas_M1es_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939973c8-b11c-4a8f-820d-0f92ffe5d35f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_torlodas_M1es_baleset","timestamp":"2021. június. 22. 08:33","title":"Több kilométeres a dugó az M1-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17223cd-b36c-4e9b-968b-789402a79c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 09:48","title":"Koronavírus: 8 újabb elhunyt, 91 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d24177-1ec6-45fc-a934-2bc45c3356c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bowie főszereplésével készült film nyugatnémet produkció volt, és olyan sztárok játszottak benne, mint Marlene Dietrich és Kim Novak.","shortLead":"A Bowie főszereplésével készült film nyugatnémet produkció volt, és olyan sztárok játszottak benne, mint Marlene...","id":"20210622_david_bowie_film_foszerep_marlene_dietrich_kim_novak_just_a_gigolo_kiadjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62d24177-1ec6-45fc-a934-2bc45c3356c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5282ed5e-e3d7-4133-9303-9bbb89d7e19d","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_david_bowie_film_foszerep_marlene_dietrich_kim_novak_just_a_gigolo_kiadjak","timestamp":"2021. június. 22. 16:48","title":"Filmsztárok mellett volt főszereplő David Bowie, most kiadják az elveszett filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak embrionális állapotban, mint bármelyik szárazföldi emlősállat.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak...","id":"20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb8fd97-4f20-4635-97c9-81f8ea1078b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","timestamp":"2021. június. 23. 16:33","title":"20 év helyett 100 évig is élhet a halfaj, amit sokáig kihaltnak hittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágításverseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","shortLead":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","id":"20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5381932f-4af4-444f-9337-3190e0040093","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","timestamp":"2021. június. 22. 10:07","title":"Donald Trump Guantánamóra küldte volna a koronavírusos amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","shortLead":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","id":"20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc5210-a24f-4056-9f26-7cadb5a79756","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 23. 07:36","title":"Az országgal határos régiókban élő külföldiek is jöhetnek hozzánk vakcináért, de nem válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart attól a fideszes Simonka György, hogy börtönbe kell mennie, szerinte az ügye nem áll rosszul. Nem tartja magát bűnösnek, és különösebben vagyonosnak sem. Lázár Jánosnak pedig szerinte csendben kellene maradnia.","shortLead":"Nem tart attól a fideszes Simonka György, hogy börtönbe kell mennie, szerinte az ügye nem áll rosszul. Nem tartja magát...","id":"20210622_simonka_gyorgy_interju_24hu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2298ca5-5209-46ab-8c21-7b0720434cec","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_simonka_gyorgy_interju_24hu","timestamp":"2021. június. 22. 08:07","title":"Simonka György: Én Lázár Jánosról regényt tudnék írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]