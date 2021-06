Az elmúlt években több cég is jelezte, olyan szuperszonikus utasszállító repülőgépen dolgozik, ami a Concorde méltó utódjaként lerövidíti a földi távolságokat. Most egy újabb vállalat állt elő egy igen merész tervvel: az amerikai Venus Aerospace már nem is szuperszonikus, hanem hiperszonikus repülőgépet álmodott meg.

A SlashGear írása szerint a cég egy olyan repülőgépet építene, amely egy óra alatt tenné meg a Los Angeles–Tokió távolságot. Ezt az utat jelenleg 10 óránál is hosszabb idő alatt teszik meg a két város között közlekedő járatok.

Ez a repülő 1600 km/h sebességgel visz majd 44 utast, megmutatták a prototípusát Ha minden jól megy, 10 év múlva már utasokat is szállíthat az a repülő, amely a gyártója szerint a Mach 1,3 sebességen repítené ügyfeleit. Egy-egy utazás feleannyi időbe telne, mint most.

A trükk az, hogy a vállalat valójában egy űrrepülő kategóriáb sorolható géppel szállítaná az utasokat. Az egység ugyanúgy szállna fel, mint bármelyik kereskedelmi járat, majd egy adott magasságot elérve bekapcsolná azt a hajtóművét, ami a világűr széléig repítené azt nagyjából 14 480 km/h-val. Mindez azt jelenti, hogy egyetlen órán belül a világ bármely pontjáról bármely pontjára el lehetne jutni vele.

A repülőgép körülbelül 15 percig utazna ezzel a sebességgel a világűr szélén, majd a légkört elérve lelassítana, hogy aztán landoljon a célrepülőtéren.

A Venust a Virgin Orbit két korábbi alkalmazottja alapította, és jelenleg 15 munkatárssal dolgoznak az említett gép kifejesztésén. Az alkalmazottak korábban mind az űriparban dolgoztak.

Az első méretarányos modell 2021 nyarán szállhat fel.

A fejlesztések költségeit az amerikai légierő és az amerikai védelmi minisztérium állhatja. Ha össze is jön rá a pénz, akkor is legalább egy évtizedbe telik, mire egy valódi, kipróbálható gépet be tudnak üzemelni. Persze egyelőre azt sem tudni, hogy mennyibe kerülne a Venus repülőgépével egy út, így egyelőre inkább csak egy izgalmas projektről beszélhetünk, mint kiforrott tervekről.

