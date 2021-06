Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van, normális problémákkal küzdenek, és azokra keresnek normális megoldásokat”.","shortLead":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van...","id":"20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80544dc3-61a8-428f-bbf7-73383600edee","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","timestamp":"2021. június. 25. 15:38","title":"Olyan sorozatot tervez a Petőfi TV, amelyben „nem derül ki majd senkiről az évad közepén, hogy transz- vagy homoszexuális”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karneváli hangulatban sétálnak a franciák a stadionba.","shortLead":"Karneváli hangulatban sétálnak a franciák a stadionba.","id":"20210623_francia_szurkolok_vonulas_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c06c15-b1c0-4cb8-b7e2-22f6b4abeac2","keywords":null,"link":"/elet/20210623_francia_szurkolok_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 23. 19:20","title":"Videó: így vonulnak a francia szurkolók a Puskás Arénába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. 